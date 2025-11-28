Данас почиње Божићни пост: Сјећање на три света мученика који су живот дали за Христа

Извор:
Српска православна црква и њени вјерници данас обиљежавају празник светих мученика Гурија, Самона и Авива празник који обиљежава и први дан Божићног поста, 15. новембар по старом, односно 28. новембар по новом календару.
Приликом гоњења хришћана, за време царева Диоклецијана и Максимијана, у граду Едеси ухваћена су два друга: Гурије и Самон.
Изведени су пред судију који им запријети смрћу уколико се не покоре наредби цара о томе да се клањању идолима, на шта му они одговорише: "Ако се покоримо наредби царској, пропашћемо, чак и ако нас ти не убијеш".
Након тога, свирепо су мучени и бачени у тамницу у којој су остали од 1. августа до 10. новембра. Трпјели су велику глад и тешкоћу. Након тога их осудише на смрт 322. године за вријеме цара Ликинија.
Касније је и Авив ђакон Едески, завршио као и они. Његова мајка је извадила из огња његово тијело и сахранила га поред Гурија и Самона.
Кад је гоњење хришћана престало, подигнут је храм у њихову част, а мошти су положили у један ковчег. Након тога, почела су многа чуда да се дешавају.
Један од тих чуда везују се за причу о удовици. Наиме, једна удовица у Едеси имала је кћерку којом се оженио један Гот војник из грчке војске. Како се та жена плашила да да своју кћерку у далеку земљу, Гот се закле на гробу света три мученика, да никакво зло неће девојци учинити него да ће је узети за закониту жену, пошто је како је тврдио, неожењен. У ствари, био је већ у браку. А дјевојку коју је узео држао је као робињу док му не умре законита жена. Када се то догоди, он у договору са својом родбином са мртвом женом ће да закопа и живу робињу. Дјевојка у сузама молила свете мученике да је спасу. И они јој се јавише у гробу, узеше је и тренутно пренеше из Готске земље у Едесу, у своју цркву. Сутрадан, када су отворили цркву, нашли су девојку крај гроба светитеља, и тако су сазнали о њеном чудесном избављењу.
Молитва
Чудеса светих Твојих, као стену необориву си нам даровао Христе Боже: њиховим молитвама савете злоријечитих разори, оснажи силу царства, као једини Благ и Човјекољубац, пише Курир.
