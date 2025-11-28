Logo
Large banner

Данас почиње Божићни пост: Сјећање на три света мученика који су живот дали за Христа

Извор:

Курир

28.11.2025

07:02

Коментари:

0
Данас почиње Божићни пост: Сјећање на три света мученика који су живот дали за Христа
Фото: АТВ

Српска православна црква и њени вјерници данас обиљежавају празник светих мученика Гурија, Самона и Авива празник који обиљежава и први дан Божићног поста, 15. новембар по старом, односно 28. новембар по новом календару.

Приликом гоњења хришћана, за време царева Диоклецијана и Максимијана, у граду Едеси ухваћена су два друга: Гурије и Самон.

Изведени су пред судију који им запријети смрћу уколико се не покоре наредби цара о томе да се клањању идолима, на шта му они одговорише: "Ако се покоримо наредби царској, пропашћемо, чак и ако нас ти не убијеш".

Након тога, свирепо су мучени и бачени у тамницу у којој су остали од 1. августа до 10. новембра. Трпјели су велику глад и тешкоћу. Након тога их осудише на смрт 322. године за вријеме цара Ликинија.

Касније је и Авив ђакон Едески, завршио као и они. Његова мајка је извадила из огња његово тијело и сахранила га поред Гурија и Самона.

Кад је гоњење хришћана престало, подигнут је храм у њихову част, а мошти су положили у један ковчег. Након тога, почела су многа чуда да се дешавају.

Национална гарда-27112025

Свијет

Преминула припадница Националне гарде рањена близу Бијеле куће

Један од тих чуда везују се за причу о удовици. Наиме, једна удовица у Едеси имала је кћерку којом се оженио један Гот војник из грчке војске. Како се та жена плашила да да своју кћерку у далеку земљу, Гот се закле на гробу света три мученика, да никакво зло неће девојци учинити него да ће је узети за закониту жену, пошто је како је тврдио, неожењен. У ствари, био је већ у браку. А дјевојку коју је узео држао је као робињу док му не умре законита жена. Када се то догоди, он у договору са својом родбином са мртвом женом ће да закопа и живу робињу. Дјевојка у сузама молила свете мученике да је спасу. И они јој се јавише у гробу, узеше је и тренутно пренеше из Готске земље у Едесу, у своју цркву. Сутрадан, када су отворили цркву, нашли су девојку крај гроба светитеља, и тако су сазнали о њеном чудесном избављењу.

Молитва

Чудеса светих Твојих, као стену необориву си нам даровао Христе Боже: њиховим молитвама савете злоријечитих разори, оснажи силу царства, као једини Благ и Човјекољубац, пише Курир.

Подијели:

Таг:

Božićni post

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Национална гарда

Свијет

Преминула припадница Националне гарде рањена близу Бијеле куће

8 ч

0
Је ли Радивоје најобразованији пастир: Магистар чува стадо оваца

Занимљивости

Је ли Радивоје најобразованији пастир: Магистар чува стадо оваца

16 ч

0
Ковачевић за АТВ: Дјеца најчешће зову због насиља

Друштво

Ковачевић за АТВ: Дјеца најчешће зову због насиља

17 ч

0
Звезда са играчем мање славила против ФЦСБ

Фудбал

Звезда са играчем мање славила против ФЦСБ

16 ч

0

Више из рубрике

Ковачевић за АТВ: Дјеца најчешће зову због насиља

Друштво

Ковачевић за АТВ: Дјеца најчешће зову због насиља

17 ч

0
Колица вам трескају у маркету? Ни то није случајно него је још један ТРИК!

Друштво

Колица вам трескају у маркету? Ни то није случајно него је још један ТРИК!

18 ч

0
Почиње божићни пост

Друштво

Почиње божићни пост

20 ч

0
Прва персонализована вакцина против рака

Друштво

Прва персонализована вакцина против рака

20 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

43

"Синер је добио повлашћен третман, а мене су згазили"

15

42

Медији: Проблем су играчи, Обрадовић не повлачи оставку

15

31

Ови обрасци понашања указују на то да сте имали тешко дјетињство које је оставило трага

15

28

Крај! Обрадовић одбио да се врати на клупу Партизана

15

27

Крњи Уставни суд оспорио поједине тачке закључака НСРС

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner