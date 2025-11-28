Грађани "хрле" у шопинг центре: Данас је црни петак

Извор:
Данас, 28. новембра се обиљежава Црни петак. Разне врсте артикала у трговачким центрима и продавницама широм свијета су снижени, а тако је и у БиХ.
Црни петак је настао у Сједињеним Америчким Државама и обиљежава се првог петка након Дана захвалности. Традиционално означава почетак божићне сезоне куповине и најпрометнији је дан за куповину у години у Сједињеним Америчким Државама.
Појам Црни петак је први пут употријебљен 1951. године у часопису Factory Management and Maintenance. Односио се на праксу радника да се иду на боловање дан након Дана захвалности како би имали продужени викенд.
Отприлике у истом периоду, појмове Црни петак и Црна субота почели су користити полицајци у Пхиладелпхији и Rochesteru за саобраћајне гужве које прате почетак божићне сезоне куповине.
У посљедњих неколико година, Црни петак је постао популаран и у Босни и Херцеговини и региону. Многи грађани хрле у тржне центре како би набавили одјећу, кућанске апарате, намјештај и остало по сниженим цијенама.
Попусти углавном иду до 50 посто. Многи се одлучују и на online куповину, гдје је понуда разноврснија него у тржним центрима, преноси Кликс.
