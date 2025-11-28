Теолог објашњава ко може бити ослобођен Божићног поста

Извор:
Курир
28.11.2025
07:56
Коментари:0
Срећан и Богом благословен почетак Божићног поста који је почео данас, а који траје 40 дана.
Пост има двије стране, духовну и тјелесну, подсјећа у разговору за Курир теолог и веоручитељ Александар Ђурђевић.
- Тјелесни пост је уздржавање од извјесних јела, духовни пост подразумијева одрицање од сваке врсте грешних и злих помисли, дјела, жеља... Човјек је у исто вријеме и духовно и тјелесно биће и потребно је да се човјек брине не само о свом тијелу, него и о својој души. Тијело његујемо, хранимо, изнуравамо физичким вјежбама зарад бољег осјећаја, проводимо сате у теретани, а буде нам тешко да одвојимо сат времена недељно за литургију када је у питању душа - напомиње.
Ђурђевић истиче да пост није циљ сам по себи, већ је средство ка циљу.
- Као вјероучитељ не могу да налажем како ће неко да пости, за свако питање шта се смије, а шта не смије да једе, је најбоље питати духовника. Труднице и дојиље су у благословеном стању, носе или су на свијет већ донијеле нови живот, њено тијело треба да храни бебу и сходно томе труднице и дојиље узимају храну коју им препоручи доктор, макар она била и мрсна - нагласио је вјероучитељ за Курир и додао да жене у тим периодима не смију бити слабе тијелом, те да ће сваки свештеник то благословити.
Од поста су ослобођени и физички радници, као и болесници.
- Свако од нас је индивидуа за себе и као такви не можемо да постимо сви исто. Ми не можемо да постимо исто као радник на скели, он мора да буде пун енергије. Уколико се некоме деси да се омрси током поста, пост не треба прекидати, већ наставити. Када бисмо се на улици саплели и пали шта бисмо урадили, устали и наставили даље, тако исто када се случајно омрсимо, не треба се превише опетерећивати и треба наставити пост, може се обратити свештенику и рећи му шта се десило и он ће нам рећи шта даље да радимо. Уз благослов свештеника они могу бити ослобођени поста, а исто тако могу бити причешћени.
