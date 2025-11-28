Logo
Large banner

Теолог објашњава ко може бити ослобођен Божићног поста

Извор:

Курир

28.11.2025

07:56

Коментари:

0
Црква крст православље вјера
Фото: АТВ БЛ

Срећан и Богом благословен почетак Божићног поста који је почео данас, а који траје 40 дана.

Пост има двије стране, духовну и тјелесну, подсјећа у разговору за Курир теолог и веоручитељ Александар Ђурђевић.

астронаут

Наука и технологија

Астронаут из Њемачке ће први из Европе путовати на Мјесец

- Тјелесни пост је уздржавање од извјесних јела, духовни пост подразумијева одрицање од сваке врсте грешних и злих помисли, дјела, жеља... Човјек је у исто вријеме и духовно и тјелесно биће и потребно је да се човјек брине не само о свом тијелу, него и о својој души. Тијело његујемо, хранимо, изнуравамо физичким вјежбама зарад бољег осјећаја, проводимо сате у теретани, а буде нам тешко да одвојимо сат времена недељно за литургију када је у питању душа - напомиње.

Ђурђевић истиче да пост није циљ сам по себи, већ је средство ка циљу.

- Као вјероучитељ не могу да налажем како ће неко да пости, за свако питање шта се смије, а шта не смије да једе, је најбоље питати духовника. Труднице и дојиље су у благословеном стању, носе или су на свијет већ донијеле нови живот, њено тијело треба да храни бебу и сходно томе труднице и дојиље узимају храну коју им препоручи доктор, макар она била и мрсна - нагласио је вјероучитељ за Курир и додао да жене у тим периодима не смију бити слабе тијелом, те да ће сваки свештеник то благословити.

Од поста су ослобођени и физички радници, као и болесници.

Доналд Трамп-27112025

Свијет

Трамп: Донио сам одлуку

- Свако од нас је индивидуа за себе и као такви не можемо да постимо сви исто. Ми не можемо да постимо исто као радник на скели, он мора да буде пун енергије. Уколико се некоме деси да се омрси током поста, пост не треба прекидати, већ наставити. Када бисмо се на улици саплели и пали шта бисмо урадили, устали и наставили даље, тако исто када се случајно омрсимо, не треба се превише опетерећивати и треба наставити пост, може се обратити свештенику и рећи му шта се десило и он ће нам рећи шта даље да радимо. Уз благослов свештеника они могу бити ослобођени поста, а исто тако могу бити причешћени.

Подијели:

Тагови:

Božićni post

православље

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Које расе паса имају највише вучје ДНК

Занимљивости

Које расе паса имају највише вучје ДНК

8 ч

0
Struja Elekticna energija Trafo stanica

Бања Лука

Овај дио Бањалуке данас остаје без струје

8 ч

0
Сједница Владе Српске

Република Српска

Сједница Владе Српске

8 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Хапшење у Загребу: Мушкарац (34) искориштавао дијете за порнографију

8 ч

0

Више из рубрике

Забрањен саобраћај за теретна возила преко Романије

Друштво

Забрањен саобраћај за теретна возила преко Романије

8 ч

0
У Српској рођене 23 бебе

Друштво

У Српској рођене 23 бебе

8 ч

0
Данас почиње Божићни пост: Сјећање на три света мученика који су живот дали за Христа

Друштво

Данас почиње Божићни пост: Сјећање на три света мученика који су живот дали за Христа

8 ч

0
Ковачевић за АТВ: Дјеца најчешће зову због насиља

Друштво

Ковачевић за АТВ: Дјеца најчешће зову због насиља

17 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

43

"Синер је добио повлашћен третман, а мене су згазили"

15

42

Медији: Проблем су играчи, Обрадовић не повлачи оставку

15

31

Ови обрасци понашања указују на то да сте имали тешко дјетињство које је оставило трага

15

28

Крај! Обрадовић одбио да се врати на клупу Партизана

15

27

Крњи Уставни суд оспорио поједине тачке закључака НСРС

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner