Ратни војни инвалиди траже усклађивање основица за обрачун личне инвалиднине

Извор:
АТВ
30.11.2025
19:17
Коментари:0
Савез ратних војних инвалида Републике Српске инсистира да се обрачун основице личне инвалиднине веже за нето плату из децембра прошле године.
Повећање основице која тренутно износи 874 КМ у значајној мјери би допринијело побољшању материјалног статуса ратних војних инвалида. Драган Милановић из Фоче, ратни војни инвалид четврте категорије наводи да је три деценије након рата неопходно побољшати њихов положај.
"Нисмо задовољни ни процентима по категоријама, значи од прве до десете категорије, јер онај инвалид прва категорија са туђом његом и помоћи има мања нека примања, али онај инвалид 10 категорије самим тим да узмете да је 6% просјека инвалиднине то је минимално и никакво, а и он је рањен", рекао је Драган Милановић, ратни војни инвалид.
Савез ће тражити да за ратне војне инвалиде прве категорије буду обезбијеђене бање прилагођене тјелесном недостатку и да износи за набавку и одржавање ортопедских помагала буде већи.
На сједници је упућен и приједлог ресорном министарству да се за ратне војне инвалиде обезбједе бесплатни лијекови.
"Добар дио наших инвалиднина морамо давати за лијекове, у том смислу наш захтјев је да се обезбједе бесплатни лијекови за ратне војне инвалиде", рекао је Миломир Ећимовић, предсједник Скупштине Савеза РВИ.
Циљ је и да се заустави ревизија ратних војних инвалида којима је утврђена трајна инвалидност. Један од задатака је да супруге, након смрти ратних војних инвалида примају пристојан износ породичне инвалиднине.
"Код нас послије смрти ратног војног инвалида на ревизију позивала се породица, односно супруга, позива се као да је она учесник рата и да се врши постморална, значи посмртно се врши ревизија ратних војних инвалида да би био пребачен у 5, 6 категорију", рекао је Драган Врховац, предсједник Савеза ратних војних инвалида Републике Српске.
У Републици Српској након завршетка Одбрамбено-отаџбинског рата било је око 45 хиљада ратних војних инвалида, а према подацима уназад неколико мјесеци има их 28.210.
Република Српска
1 д1
Република Српска
1 д0
Република Српска
1 д1
Република Српска
1 д1
Најновије
Најчитаније
22
13
21
54
21
50
21
47
21
40
Тренутно на програму