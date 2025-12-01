Утврђене преваре током ''Црног петка'': Инспекција казнила малопродајне објекте са 67.900 КМ

Прекршаји су утврђени код 96 одсто контролисаних субјеката.

Акција је спроведена на подручју Сарајева, Тузле, Тешња и Мостара с циљем спречавања непоштене трговачке праксе и заштите потрошача, саопштено је из Федералне управе за инспекцијске послове.

Утврђено је нарушавање закона о заштити потрошача, те о унутрашњој трговини, које се односи, између осталог, на јасно и видљиво истицање цијене производа на распродаји претходном и цијеном након снижења.

Фокус надзора био је на контроли истицања цијена и попуста, усклађености промотивних кампања са законским одредбама, тачности декларација и рокова трајања производа и поштовања других обавеза према потрошачима.