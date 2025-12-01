Logo

Утврђене преваре током ''Црног петка'': Инспекција казнила малопродајне објекте са 67.900 КМ

01.12.2025

12:50

Утврђене преваре током ''Црног петка'': Инспекција казнила малопродајне објекте са 67.900 КМ
Фото: АТВ

Инспекција у Федерацији БиХ казнила је малопродајне објекте са укупно 67.900 КМ због прекршаја током куповине поводом "црног петка".

Прекршаји су утврђени код 96 одсто контролисаних субјеката.

Акција је спроведена на подручју Сарајева, Тузле, Тешња и Мостара с циљем спречавања непоштене трговачке праксе и заштите потрошача, саопштено је из Федералне управе за инспекцијске послове.

crni petak

Економија

Најпродаванији производ на Црни петак: Рекордна онлајн потрошња достигла 8,6 милијарди, цифра није коначна

Утврђено је нарушавање закона о заштити потрошача, те о унутрашњој трговини, које се односи, између осталог, на јасно и видљиво истицање цијене производа на распродаји претходном и цијеном након снижења.

Фокус надзора био је на контроли истицања цијена и попуста, усклађености промотивних кампања са законским одредбама, тачности декларација и рокова трајања производа и поштовања других обавеза према потрошачима.

Инспекција

Crni petak

Казна

