Logo

Минић и Жунић: Омогућити инфраструктурну повезаност Дервенте са регионом

Извор:

АТВ

23.10.2025

09:38

Коментари:

0
Минић и Жунић: Омогућити инфраструктурну повезаност Дервенте са регионом
Фото: Срна

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић састао се данас у Дервенти са градоначелнком Игором Жунићем.

Минић је изјавио да је ова локална заједница примјер у региону, која заслужује максималну пажњу о бројним питањима, посебно када је ријеч о инфраструктурној повезаности са регионом.

Минић-Жунић

Република Српска

Дервента: Почео састанак Минића и Жунића

Минић је рекао да је Жунићем разговарао о могућностима прикључивања овог града на ауто-пут у мјесту Осиња.

''То треба да буде жила куцавица. Планирамо у том дијелу и индустријску зону. Овдје имамо озбиљне привреднике. То изискује озбиљну припрему, а тај пројекат остаје генерацијама'', рекао је Минић.

додик миниц

Република Српска

Додик за БН ТВ "узео изјаву" Минићу

Истакао је да су разговарали и о згради на кружном току без титулара.

''Град је покренуо иницијативу да се право власништва пренесе на град. Затражено је вјештачење зграде да би се ишло у адаптацију. То ће бити једна од првих зграда за младе брачне парове. Чим се заврши вјештачење, ресорни министри долазе у Дервенту'', навео је Минић.

Саво Минић

Република Српска

Минић: Шуме уписане на Српску један кроз један, остале новости ускоро

Градоначелник Дервенте Игор Жунић изјавио је да је овај град партнер Влади Републике Српске, да има стабилан буџет и добре планске документе, што је један од предуслова развоја.

Састанак Минић и Жунић, 23.10.2025.

Жунић је захвалио премијеру Републике Српске Сави Минићу и члановима Владе за посјету овом граду, преноси РТРС.

Подијели:

Тагови:

Саво Минић

Игор Жунић

Дервента

sastanak

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Минић: Успјешна институционална одбрана Српске

Република Српска

Минић: Успјешна институционална одбрана Српске

17 ч

0
Минић: Што прије завршити ауто-пут

Република Српска

Минић: Што прије завршити ауто-пут

21 ч

0
Додик за БН ТВ "узео изјаву" Минићу

Република Српска

Додик за БН ТВ "узео изјаву" Минићу

21 ч

2
Минић: Водимо рачуна да студентски стандард буде што бољи

Република Српска

Минић: Водимо рачуна да студентски стандард буде што бољи

1 д

1

Више из рубрике

Колегијум НСРС о 16. редовној сједници

Република Српска

Колегијум НСРС о 16. редовној сједници

2 ч

0
Дервента: Почео састанак Минића и Жунића

Република Српска

Дервента: Почео састанак Минића и Жунића

3 ч

0
Ветерани остају на клупи ПДП-а: Резервисани према Станивуковићевом Покрету

Република Српска

Ветерани остају на клупи ПДП-а: Резервисани према Станивуковићевом Покрету

5 ч

1
Цвијановић: Људи заслужују одговоре, важно да постоји повјерење у институције

Република Српска

Цвијановић: Људи заслужују одговоре, важно да постоји повјерење у институције

14 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

05

Објављена временска прогноза за викенд

12

03

Сјеверна Кореја одржава први међународни филмски фестивал послије шест година

12

00

Фолксваген би могао обуставити производњу

11

52

Јелена Карлеуша згрожена изјавом Милице Павловић: "Аух, шта прича ова жена".

11

51

Разбојнику пет и по година за пљачку ”Лутрије”

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner