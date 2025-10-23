Минић и Жунић: Омогућити инфраструктурну повезаност Дервенте са регионом

Извор:
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић састао се данас у Дервенти са градоначелнком Игором Жунићем.
Минић је изјавио да је ова локална заједница примјер у региону, која заслужује максималну пажњу о бројним питањима, посебно када је ријеч о инфраструктурној повезаности са регионом.
Минић је рекао да је Жунићем разговарао о могућностима прикључивања овог града на ауто-пут у мјесту Осиња.
''То треба да буде жила куцавица. Планирамо у том дијелу и индустријску зону. Овдје имамо озбиљне привреднике. То изискује озбиљну припрему, а тај пројекат остаје генерацијама'', рекао је Минић.
Истакао је да су разговарали и о згради на кружном току без титулара.
''Град је покренуо иницијативу да се право власништва пренесе на град. Затражено је вјештачење зграде да би се ишло у адаптацију. То ће бити једна од првих зграда за младе брачне парове. Чим се заврши вјештачење, ресорни министри долазе у Дервенту'', навео је Минић.
Градоначелник Дервенте Игор Жунић изјавио је да је овај град партнер Влади Републике Српске, да има стабилан буџет и добре планске документе, што је један од предуслова развоја.
Жунић је захвалио премијеру Републике Српске Сави Минићу и члановима Владе за посјету овом граду, преноси РТРС.
