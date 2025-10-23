Logo

Дервента: Почео састанак Минића и Жунића

СРНА

23.10.2025

08:53

0
Фото: Срна

У Дервенти је почео састанак предсједника Владе Републике Српске Саве Минића са градоначелником Игором Жунићем.

Састанку присуствује и министар привреде и предузетништва Српске Војин Митровић.

Премијер Српске данас борави у радној посјети Дервенти, гдје је планирана посјета и Основној школи "Никола Тесла", породично домаћинство Продић у селу Појезна, као и привредне субјекте.

Након тога премијер Српске ће обићи погон фабрике обуће "Санино".

Премијер Саво Минић положио је данас у Дервенти вијенац код Централног спомен-обиљежја погинулим борцима Војске Републике Српске.

Састанак Минић и Жунић, 23.10.2025.

Након Дервенте, Минић ће посјетити општину Брод гдје ће данас бити одржана сједница Владе Српске.

