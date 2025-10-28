Одбор Представничког дома довео у питање легитимност Бајденових извршних потеза

Извор:
Одбор за надзор Представничког дома САД објавио је извјештај у којем се доводи у питање легитимност извршних потеза бившег предсједника Џоа Бајдена и позива Министарство правде да покрене нову истрагу о раду његове администрације.
Извјештај је резултат петомјесечне истраге поводом оптужби које су изнијели предсједник Доналд Трамп и његови савезници, тврдећи да су Бајденови сарадници прикривали пад когнитивних способности бившег америчког предсједника и да је администрација злоупотребљавала предсједнички аутопен - механички уређај који реплицира потпис - како би издавала извршне налоге без директног Бајденовог учешћа.
Одбор је навео да није пронашао записе који би потврдили да је Бајден лично одобрио неке извршне акције, укључујући оне које се односе на предсједничка помиловања. Такође, као могућност се наводи и да је аутопен коришћен за потписивање докумената без предсједниковог знања.
Стога, како се наводи у извјештају, уколико администрација не може да докаже да је предсједник заиста одобрио одређену акцију, Одбор такве потписе сматра ништавним, а више извршних мјера, посебно оних које се односе на помиловања, нелегитимним, преноси Вашингтон пос“.
Одбор је у уторак упутио писмо државној тужитељки Пем Бонди, тражећи од Министарства правде да провери све извршне потезе Бајденове администрације како би се утврдило да ли их је он заиста одобрио, као и да размотри евентуалне правне посљедице налаза Одбора.
- Одбор захтјева да истражите све извршне акте донијете током Бајденове администрације како би се утврдило да ли их је овластио предсједник Сједињених Држава - навео је у писму предсједавајући Одбора Џејмс Комер, републиканац из Кентакија.
Истрага се заснивала на исказима више од десетак бивших Бајденових званичника. Лист подсјећа да је Трамп у Бијелој кући поставио фотографију аутопена ујместо Бајденовог портрета, а да је Бајден за Њујорк тајмс изјавио да је "аутопен легалан" и да су га "користили и други предсједници, укључујући Трампа".
Одбор је ипак навео да је открио "озбиљне недостатке" у начину на који се рукује документима који захтевају предсједнички потпис и да у више случајева није било јасно ко је тачно потписивао документе.
У извјештају се посебно указује на један случај када је шеф кабинета Џеф Зинтс, према сведочењима, овластио некога да користи аутопен за издавање помиловања.
У једном дијелу извјештаја критике су упућене и на рачун Бајденовог љекара, Кевина О'Конора, да је имао кључну улогу у прикривању пада когнитивних способности Бајдена. Одбор му замјера што је у фебруару 2024. оценио да је Бајден "здрав, активан и енергичан 81-годишњи мушкарац, способан да обавља председничке дужности", као и што му није урадио когнитивни тест. Такође му пребацује што је одбио да одговори на питања Одбора, позивајући се на љекарску тајну.
