Американци опет ударили на бродове нарко-картела, убијено 14 људи

28.10.2025
16:19
Амерички министар одбране Пит Хегсет изјавио је да је у серији америчких удара на бродове нарко-картела у источном Пацифику убијено 14 људи.
Хегсет је навео да су мексичке власти преузеле операцију потраге и спасавања за јединим преживјелим из три напада.
"Четири брода су била позната нашим обавјештајним службама. Пловила су познатим рутама за трговину дрогом и превозила наркотике", написао је Хегсет на "Иксу".
U.S. Secretary of Defense Pete Hegseth has announced that yesterday, October 27, 2025, at the direction of President Donald J. Trump, the United States Armed Forces carried out a series of strikes against four vessels alleged to be trafficking drugs in the Eastern Pacific. As a… pic.twitter.com/P9HPfXE6UD— OSINTdefender (@sentdefender) October 28, 2025
Хегсет је објавио видео-снимак два брода прије него што су експлодирала, а приказано је и пловило које се креће у води, а затим експлодира.
Напади у Пацифику долазе у контексту гомилања америчке војске на Карибима, које укључује разараче са вођеним ракетама, борбене авионе "Ф-35", нуклеарну подморницу и хиљаде војника.
Према наредби америчке администрације, очекује се да ће ударна група носача авиона "Форд" стићи до Кариба у наредним седмицама.
