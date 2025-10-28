Logo

Американци опет ударили на бродове нарко-картела, убијено 14 људи

Извор:

Агенције

28.10.2025

Амерички министар одбране Пит Хегсет изјавио је да је у серији америчких удара на бродове нарко-картела у источном Пацифику убијено 14 људи.

Хегсет је навео да су мексичке власти преузеле операцију потраге и спасавања за јединим преживјелим из три напада.

"Четири брода су била позната нашим обавјештајним службама. Пловила су познатим рутама за трговину дрогом и превозила наркотике", написао је Хегсет на "Иксу".

Хегсет је објавио видео-снимак два брода прије него што су експлодирала, а приказано је и пловило које се креће у води, а затим експлодира.

Напади у Пацифику долазе у контексту гомилања америчке војске на Карибима, које укључује разараче са вођеним ракетама, борбене авионе "Ф-35", нуклеарну подморницу и хиљаде војника.

Према наредби америчке администрације, очекује се да ће ударна група носача авиона "Форд" стићи до Кариба у наредним седмицама.

Пит Хегсет

Дрога

