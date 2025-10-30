Два мјесеца и 100.000 бјегунаца: Како је пропао план регрутације Владимира Зеленског

Извор:
РТ Балкан
30.10.2025
17:41
Коментари:0
Скоро 100.000 војно способних украјинских мушкараца напустило је земљу у посљедња два мјесеца након што је Владимир Зеленски ублажио ограничења, показују нови подаци.
Пољски граничари саопштили су да је 99.000 украјинских мушкараца старости између 18 и 22 године прешло границу – примарну руту из земље – откако су прописи који осигуравају да Кијев има довољно војника ублажени крајем августа, пише британски "Телеграф".
Поређења ради, цијела британска војска има око 70.000 припадника. На почетку сукоба мушкарцима старости од 18 до 60 година било је забрањено – чак и ако нису испуњавали услове за регрутацију – да напусте земљу.
Три године касније, Зеленски је донео ново правило које дозвољава украјинским мушкарцима да путују у иностранство прије него што напуне 23 године.
Овај потез је био дио промјене политике регрутације, којом је старосна граница спуштена са 27 на 25 година због све већег недостатка људства на фронту.
Зеленски се надао да ће се, ако младим Украјинцима да мало већу слободу, више њих вратити и добровољно пријавити за борбу у каснијем периоду.
Такође се надао да ће то спријечити породице да шаљу своје тинејџере у иностранство прије њиховог 18. рођендана како би избјегли регрутацију.
Испоставило се да су наде шефа кијевског режима били "пусти снови", а промјена политике подстакла је више младих да одлазе у Европу у вријеме када су тензије око миграције високе.
Око 45.300 украјинских мушкараца старости између 18 и 22 године ушло је у Пољску од јануара до краја августа, према подацима пољске граничне службе. У наредна два мјесеца, тај број се више него удвостручио на 98.500, односно 1.600 дневно.
У Њемачкој, гдје канцелар Фридрих Мерц покушава да "затегне" миграциону политику, број Украјинаца старости од 18 до 22 године који су долазили сваке недјеље скочио је са 19 на више од 1.000 до средине септембра.
До октобра је порастао на између 1.400 и 1.800 недјељно, објавио је баварски портал БР24.
Мерц се тако нашао под притиском да обустави подршку украјинским избјеглицама и пооштри миграциону политику. И то не само опозиције.
"Немамо интереса да млади украјински мушкарци проводе вријеме у Њемачкој умјесто да бране своју земљу. Украјина сама доноси одлуке, али је недавна промјена закона довела до тренда емиграције који морамо да ријешимо", рекао је Јурген Хардт из ЦДУ, партије самог канцелара.
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму