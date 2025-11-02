Погинуле 23 особе у пожару у Мексику

Извор:
Најмање 23 особе су погинуле, међу њима и дјеца, а десетак је повријеђено у пожару који је захватио продавницу у центру града Хермосиљ у Мексику, саопштили су званичници.
''Већина смртних случајева настала је усљед удисања токсичних гасова'', навео је државни тужилац Густаво Салас позивајући се на службу судске медицине.
Алфонсо Дуразо, гувернер државе Сонора, рекао је да је наложио темељну и транспарентну истрагу да би се разјаснили узроци несреће.
Предсједник Клаудија Шејнбаум упутила је саучешће породицама настрадалих и наложила да се пошаљу тимови за подршку да би помогли породицама жртава и повријеђенима.
Узрок пожара, који је сада угашен, још није јасан, иако поједини медији указују на квар на електричним инсталацијама.
Градски званичници су рекли да продавница, која је дио популарног дисконтног ланца "Валдос", није била мета напада.
У Мексику се овог викенда обиљежава Дан мртвих шареним свечаностима у којима породице одају почаст и сјећају се преминулих рођака и пријатеља.
