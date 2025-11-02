Logo

Велика Британија: Десеторо људи избодено синоћ ножем у возу

Извор:

Агенције

02.11.2025

08:08

Велика Британија: Десеторо људи избодено синоћ ножем у возу
Фото: Танјуг/АП

Десеторо људи синоћ је избодено ножем у возу за Кембриџшир, који је од Лондона удаљен око 80 километара, након чега су ухапшене двије особе, а полиција је саопштила да је рухеч о "значајном инциденту" и потврдила да ће антитерористичке јединице подржати истрагу.

Деветоро рањених је превезено у болницу са повредама опасним по живот, док је једна особа хоспитализована са лакшим повредама, преноси јутрос BBC.

Британска полиција је саопштила да ради на утврђивању околности и мотивима инцидента, као и да је национални код "Плато" употријебљен у одговору полицијских и хитних служби на инцидент, наводи "Гардијан".

Инцидент се догодио између станица Стивениџ и Петербороу, због чега су све жељезничке линије биле у прекиду, а Железничка компанија ЛНЕР позвала је синоћ људе да "не путују" због "великих поремећаја" у саобраћају који су посљедица вишеструких убадања ножем у возу за Хантингдон у Кембриџширу.

Локална полиција је саопштила да су наоружане полицијске снаге упућене на станицу Хантингдон након позива јуче у 19.39 часова.

''Наоружани полицајци су зауставили воз у Хантингдону, где су два мушкарца ухапшена'', наводи полиција.

Портпарол полиције Источне Енглеске је рекао да је полиција пружила "обиман одговор".

Један очевидац је рекао за BBC да је видио мушкарца како излази из воза са крвавом руком и каже: "Имају нож, бјежите", након чега се срушио.

Други очевици наводе да су видјели како особа са ножем јури људе по возу, а да је касније полиција уперила оружје у мушкарца који је на перону стајао са великим ножем, онеспособивши га електрошокером.

Policija Srbija

Хроника

Избоден мушкарац: Ево шта је претходило крвавом нападу

Британски премијер Кир Стармер је у објави на платформи Икс рекао да је "застрашујући инцидент у возу близу Хантингдона дубоко забрињавајућ" и позвао људе да слиједе савјете локалних власти.

''Моје мисли су са свима који су погођени и хвала службама за хитне случајеве на њиховој реакцији. Свако ко се налази у том подручју треба да слиједи савјете полиције'', казао је Стармер.

Тагови:

Велика Британија

Избоден мушкарац

putnici

voz

Терористички напад

