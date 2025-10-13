Logo

Поплаве у Мексику: Однијеле најмање 64 живота, док се 65 људи води као нестало

13.10.2025

17:19

Поплаве у Мексику: Однијеле најмање 64 живота, док се 65 људи води као нестало
Обилне кише које су погодиле Мексико однијеле су најмање 64 живота, док се 65 људи води као нестало, саопштила је влада.

Пљускови прошле седмице изазвали су клизишта, довели до искључења струје, а појединим општинама забиљежене су поплаве и изливање ријека.

Шпанија-поплаве-13102025

Свијет

Апокалиптичне сцене из Шпаније: Бујица носи све пред собом, људи заробљени у аутомобилима

Мексичке власти су распоредиле хиљаде људи да помогну у евакуацији, чишћењу и контроли подручја на обали Мексичког залива и у централним државама које су највише погођене кишама које су падале током цијеле прошле седмице.

Лаура Веласкез, национални координатор цивилне заштите, рекла је да су Идалго и Веракруз најтеже погођене државе, са 29 смртних случајева и 18 несталих пријављених у Веракрузу, и 21 смртним случајем и 43 несталих у Идалгу.

У пет мексичких држава забиљежено је искључење струје.

