Макрон губи контролу: Влада формирана – а већ се руши

Једини задатак нове владе Француске јесте да превазиђе политичку кризу, изјавио је данас премијер те земље Себастијен Лекорни.
Он је током првог радног састанка са члановима нове владе захвалио новим министрима што су се придружили влади у ''тешком тренутку'', преноси "Фигаро".
'Наша једина мисија сада је да превазиђемо ову климу, да превазиђемо политичку кризу. Одговорност коју имамо пред земљом, а можда мало и пред историјом, захтјева сталну посвећеност. Цијеним сваки ризик који сте преузели'', рекао је Лекорни. Он је министре позвао на ''скромност и трезвеност'' и нагласио да ''служење држави захтјева примјерено понашање и разборито трошење јавног новца''.
Истакао је разноликост владе, рекавши да жели владу слободних личности које не доводе у питање ред или методе рада.
Позвао је чланове владе да сарађују са ''присталицама и опозицијом'', и са удружењима и синдикатима.
Лекорни је у недјељу објавио списак министара нове владе Француске и поручио да ће главни циљ његове друге владе бити усвајање буџета за Француску прије краја године. Лекорни, кога је француски предсједник Емануел Макрон 9. септембра први пут именовао за премијера, у понедјељак је поднио оставку и постао премијер са најкраћим мандатом у историји земље са 27 дана на тој функцији. Оставка је услиједила мање од 24 сата након што је представљена прва фаза нове владе, у којој су се углавном нашли бивши министри и блиски сарадници Макрона.
Након преговора које је Лекорни на молбу Макрона водио са парламентарним странкама, француски предсједник га је у петак поново именовао за премијера.
Странка крајње левице Непокорена Француска (ЛФИ) и странка крајње деснице Национално окупљање (РН) поднијеле су данас приједлоге за изгласавање неповјерења новој влади.
