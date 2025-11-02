Пронађена тијела оца и кћерке, завејани на Алпама

02.11.2025
11:31
Коментари:0
Тијела оца и његове седамнаестогодишње кћерке, који су међу петоро њемачких планинара страдалих у лавини у италијанским Алпама, данас су пронађена, саопштиле су локалне власти.
Тијела два мушкарца и једне жене пронађена су јуче, а још двије жртве, отац и његова седамнаестогодишња ћерка, данас. Два планинара из ових група нису повријеђена.
Свијет
Планинари су јуче кренули према врху Вертана у планинском вијенцу Ортлер, близу села Солда. Лавина их је захватила док су се пењали.
Снијег и лед су однијели чланове два одвојена тима за пењање.
Планински вијенац Ортлер, дио италијанских Алпа близу швајцарске границе, популарна је дестинација за искусне планинаре и пењаче.
