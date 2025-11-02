Logo

Пронађена тијела оца и кћерке, завејани на Алпама

02.11.2025

11:31

Пронађена тијела оца и кћерке, завејани на Алпама

Тијела оца и његове седамнаестогодишње кћерке, који су међу петоро њемачких планинара страдалих у лавини у италијанским Алпама, данас су пронађена, саопштиле су локалне власти.

Тијела два мушкарца и једне жене пронађена су јуче, а још двије жртве, отац и његова седамнаестогодишња ћерка, данас. Два планинара из ових група нису повријеђена.

Монт Еверест

Свијет

Снијег зауставио планинаре на Монт Евересту, хеликоптер се срушио током спасавања

Планинари су јуче кренули према врху Вертана у планинском вијенцу Ортлер, близу села Солда. Лавина их је захватила док су се пењали.

Снијег и лед су однијели чланове два одвојена тима за пењање.

Планински вијенац Ортлер, дио италијанских Алпа близу швајцарске границе, популарна је дестинација за искусне планинаре и пењаче.

Италија

Alpe

пронађена тијела

planinari

