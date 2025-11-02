Захарова: Некажњавање подстиче Кијев да почини нова убиства новинара

Извор:
02.11.2025
Некажњивост кијевског режима након убистава и терористичких напада на новинаре тјера га на нове злочине, изјавила је Марија Захарова, портпаролка руског Министарства спољних послова, поводом Међународног дана борбе против некажњивости злочина против новинара.
''Истовремено, Запад, замишљајући да је привилегован и имун од кривичног гоњења, све више толерише терористичку активност својих марионета у Кијеву. Некажњивост за убиства и терористичке нападе на новинаре подстиче кијевски режим, заштићен страним покровитељима, да чини нове крваве злочине'', наглашава се у коментару Захарове.
Према ријечима дипломате, они који су задужени да обезбиједе заштиту новинара и ефикасно реагују на нападе на медијске раднике сносе свој дио одговорности за ове злочине.
''Политички ангажман који је утицао на мултилатерална тијела за људска права, као што су ОХЦР УН, Секретаријат УНЕСКО-а, ОЕБС и друга, изражава се у намјерном ћутању о насилним смртима представника медија и заштити одговорних. То поткопава саму идеју универзалности принципа окончања некажњивости, претварајући такве институције у нефункционалне и бескорисне конструкције'', примијетила је Захарова.
Она је нагласила да озбиљна неслагања утврђена у извјештају генералне директорке УНЕСКО-а Одри Азулеј из децембра 2024. године поткопавају његов углед као поузданог и вјеродостојног извора информација о стању ствари у овој области и представљају ударац његовом ауторитету.
''Надајмо се да ће предстојећа промјена у руководству организације омогућити да побољша свој рад у заштити безбједности новинара, враћајући је основним принципима интегритета, правичности и непристрасности'', додала је Захарова.
''Потврђујемо нашу посвећеност одбрани професионалних права руских медија у иностранству, досљедно радећи на стварању безбједних услова за њихов рад било гдје у свијету и тражећи праведну одмазду за оне који су криви за злочине против руских новинара'', закључио је представник Министарства.
