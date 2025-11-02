Logo

Огласио се британски министар одбране: Напад у возу - изолован случај

Огласио се британски министар одбране: Напад у возу - изолован случај
Фото: Танјуг/АП

Британски министар одбране Џон Хили рекао је да је, према прелиминарним показатељима, напад у возу у којем је девет људи убодено ножем био изолован случај.

"Прелиминарне процјене су да је ово био изолован напад", рекао је Хили "Скај њузу".

Велика Британија-терористички напад

Свијет

Велика Британија: Десеторо људи избодено синоћ ножем у возу

Медији су пренијели да је девет људи задобило теже повреде када их је у возу на истоку Енглеске напао мушкарац наоружан великим ножем.

У извјештајима је речено да је полиција зауставила мушкарца електрошокером у возу на линији од Донкастера до лондонског "Кингс кроса" и да су ухапшене двије особе.

