Огласио се британски министар одбране: Напад у возу - изолован случај

Извор:
Агенције
02.11.2025
10:46
Коментари:0
Британски министар одбране Џон Хили рекао је да је, према прелиминарним показатељима, напад у возу у којем је девет људи убодено ножем био изолован случај.
"Прелиминарне процјене су да је ово био изолован напад", рекао је Хили "Скај њузу".
Свијет
Велика Британија: Десеторо људи избодено синоћ ножем у возу
Медији су пренијели да је девет људи задобило теже повреде када их је у возу на истоку Енглеске напао мушкарац наоружан великим ножем.
У извјештајима је речено да је полиција зауставила мушкарца електрошокером у возу на линији од Донкастера до лондонског "Кингс кроса" и да су ухапшене двије особе.
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму