Хорор у Београду: Син ножем напао мајку послије свађе

27.10.2025

20:22

Хорор у Београду: Син ножем напао мајку послије свађе

Вечерас око 18 часова у београдском насељу Раковица догодио се породични инцидент у којем је, како незванично сазнаје Телеграф.рс, син напао мајку ножем у породичној кући.

Нападач Ф.Р. је након напада побјегао, а полиција интензивно трага за њим.

Повријеђена жена Р.Р. превезена је на Ургентни центар, гдје је збринута. Како сазнајемо, има посјекотине по тијелу, али је свјесна и комуникативна.

Бојан Томовић

Сцена

Бојан Томовић потпуно го излетио из куће и кренуо да демолира ауто бившој, она га снимала и пријавила?

Инциденту је претходила свађа између мајке и сина, након чега је он узео нож и насрнуо на њу.

(Телеграф.рс)

