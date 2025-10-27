Хорор у Београду: Син ножем напао мајку послије свађе

27.10.2025
20:22
Коментари:0
Вечерас око 18 часова у београдском насељу Раковица догодио се породични инцидент у којем је, како незванично сазнаје Телеграф.рс, син напао мајку ножем у породичној кући.
Нападач Ф.Р. је након напада побјегао, а полиција интензивно трага за њим.
Повријеђена жена Р.Р. превезена је на Ургентни центар, гдје је збринута. Како сазнајемо, има посјекотине по тијелу, али је свјесна и комуникативна.
Сцена
Бојан Томовић потпуно го излетио из куће и кренуо да демолира ауто бившој, она га снимала и пријавила?
Инциденту је претходила свађа између мајке и сина, након чега је он узео нож и насрнуо на њу.
Регион
3 д0
Сцена
3 д0
Србија
5 д0
Регион
1 седм0
Србија
2 ч0
Србија
7 ч0
Србија
8 ч0
Србија
9 ч0
Најновије
Најчитаније
21
56
21
55
21
51
21
43
21
29
Тренутно на програму