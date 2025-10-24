Logo

Пас напао петогодишње дијете на игралишту

Извор:

Индекс

24.10.2025

12:47

Пас напао петогодишње дијете на игралишту
Фото: АТВ

На дјечије игралишту у Загвозду у четвртак послијеподне догодио се напад у којем је пас угризао петогодишње дијете за ногу.

Инцидент се догодио око 17:45 сати док је дијете било у пратњи мајке, саопштила је сплитско-далматинска полиција.

Повријеђено дијете одмах је превезено у болницу ради пружања помоћи. Љекари су повреду окарактеризирали као тешку, због чега је дијете задржано на даљњем лијечењу.

СВЕТА ПЕТКА

Друштво

Да ли знате како се бира икона Свете Петке и гдје се поставља у дому?

Истрага у току

Полицијски службеници покренули су криминалистичко истраживање због сумње на почињење кривичног дјела довођења у опасност живота и имовине опште опасном радњом или средством. О цијелом случају обавијештена је и надлежна ветеринарска инспекција која ће провести поступак из своје надлежности.

(индекс)

