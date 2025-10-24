Пас напао петогодишње дијете на игралишту

Извор:
На дјечије игралишту у Загвозду у четвртак послијеподне догодио се напад у којем је пас угризао петогодишње дијете за ногу.
Инцидент се догодио око 17:45 сати док је дијете било у пратњи мајке, саопштила је сплитско-далматинска полиција.
Повријеђено дијете одмах је превезено у болницу ради пружања помоћи. Љекари су повреду окарактеризирали као тешку, због чега је дијете задржано на даљњем лијечењу.
Истрага у току
Полицијски службеници покренули су криминалистичко истраживање због сумње на почињење кривичног дјела довођења у опасност живота и имовине опште опасном радњом или средством. О цијелом случају обавијештена је и надлежна ветеринарска инспекција која ће провести поступак из своје надлежности.
(индекс)
