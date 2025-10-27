Logo

Хорор: Младићу (23) у тучи разбили лобању

Извор:

Телеграф

27.10.2025

14:50

Хорор: Младићу (23) у тучи разбили лобању
Фото: Pexels.com

Давид Г. (23) примљен је јуче у Ургентни центар у Београду са тешким тјелесним повредама, укључујући прелом лобање, након што је брутално претучен на паркингу у београдском насељу Вождовац, сазнају медији.

Напад се догодио 26. октобра око поноћи, а младић је пронађен на паркингу у тешком стању.

Незванично, он је рекао да су га без разлога напала и претукла тројица мушкараца. Да га је прво ударио један, а када му је он узвратио онда су почели да га ударају сва тројица!

Када је пао на плочник насилници су се разбјежали.

О случају је обавијештено Друго основно јавно тужилаштво у Београду.

Камера снимила нападаче?

Полиција интензивно ради на расвјетљавању свих околности овог тешког насилног д‌јела. У току је потрага за тројицом мушкараца који су, према незваничним информацијама, директно учествовали у премлаћивању.

Инспектори прегледају снимке са околних надзорних камера у нади да ће идентификовати нападаче и реконструисати слијед догађаја који је довео до бруталног премлаћивања, преноси "Телеграф".

