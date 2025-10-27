Logo

Бојан Томовић потпуно го излетио из куће и кренуо да демолира ауто бившој, она га снимала и пријавила?

27.10.2025

17:28

Бојан Томовић потпуно го излетио из куће и кренуо да демолира ауто бившој, она га снимала и пријавила?
Фото: Telegraf.rs

Пјевач Бојан Томовић, познат и по бројним скандалима, поново је доспио у жижу јавности.

Овога пута због инцидента са бившом девојком која га је снимала потпуно нагог док је ломио ретровизор.

- Раскидао је са дјевојком, а она га је снимала. Поломила му је најновији телефон, а он јој је оштетио прозоре и ретровизоре - рекао је извор за Телеграф.

hanka paldum

Сцена

Бојан Томовић слао интимне фотографије Ханки Палдум

Бојан и бивша дјевојка, која долази из Њемачке, били су у вези годину дана, а упознали су се на психијатрији.

- Веза је била бурна од самог почетка. Била је јако љубоморна, умислила је да је вара преко телефона и разбила му телефон, а он јој је узвратио ломљењем прозора и ретровизора. Остали су му ожиљци, било је крви по дворишту и око аутомобила - додао је извор.

Видео погледајте ОВДЈЕ.

Због биполарног поремећаја Бојан Томовић је више пута хоспитализован. Пјевач је чак четири пута покушао и себи живот да одузме. Он је промијенио и вјеру, па из Агностицизма прешао у Ислам, и од тада се представља као Амар Моштрокол.

Бојан Томовић

Сцена

Бојан Томовић о суициду: "Схватите ово озбиљно, да вас касније не би гризла савјест"

Иначе, пјевач је снимио пјесму под називом "Господине Мострокол" у којој пјева баш о томе како су га хапсили више пута.

Подсјетимо, Бојан Томовић је једном приликом отворено признао да је био невјеран својој супрузи, и то са њеним рођеним братом.

Ово признање изазвало је шок међу фановима и медијима, будући да је ријеч о несвакидашњој ситуацији која је додатно интригирала јавност.

Илу-бебе-280925

Свијет

Урадила ДНК тест тројки и остала у шоку, за њихов случај шансе су 1 у 200 милиона

Томовић је објаснио да се све догодило током једне друштвене игре.

Према његовим ријечима, ситуација је била дио безазленог "зезања", а његова супруга је чак и навијала током игре.

- Било је то само зезање, а супруга је чак и навијала. Имали смо по 20 година, играли смо масне фоте, а флаша је пала на нас. Моја жена је чак навијала да се пољубимо с језиком, и зашто да не? Фино се љуби, озбиљно ти кажем - изјавио је Бојан без устручавања.

