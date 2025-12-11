НАТО чланица прогласила Америку пријетњом

Извор:
11.12.2025
12:37
Данска обавјештајна служба први пут је идентификовала Сједињене Америчке Државе као потенцијалну безбједносну пријетњу.
Као разлог се сматрају потези администрације предсједника Доналда Трампа и геополитичке напетости око Гренланда.
Трампова ранија идеја о могућој анексији тог острва створила би преседан који би могао оправдати руско заузимање Крима. Данска је такође упозорила да Русија шири дезинформације о Гренланду како би подстакла непријатељство са САД.
Данска одбрамбена обавјештајна служба (ДДИС) у свом извјештају наводи како неизвјесност око улоге САД као гаранта безбједности за Европу повећава вјероватноћу да ће Русија појачати хибридне нападе против НАТО.
Истовремено, кинеска употреба економских и војних полуга наставља угрожавати западни утицај, пише у извјештају, пише "Индекс".
"Регија Балтичког мора подручје је гдје постоји највећи ризик да ће Русија употријебити војну силу против НАТО”, навела је обавјештајна служба.
ДДИС истиче да САД све више дају приоритет властитим интересима те да “тренутно користе своју економску и технолошку моћ као средство утицаја на савезнике".
Сједињене Државе користе економску моћ, укључујући пријетње високим царинама, како би наметнуле своју вољу, и више не искључују употребу војне силе, чак ни против савезника, стоји у извјештају.
Агенција је такође нагласила растући интерес САД за Гренланд.
Годишња процјена пријетњи ДДИС-а долази након Трампових изјава о жељи за преузимањем контроле над Гренландом, што је затегло дипломатске односе између Копенхагена и Вашингтона.
Амерички предсједник притом није искључио ни заузимање арктичког острва силом.
Међутим, према ДДИС-у, упркос новим околностима, Русија и Кина остају главни ризици, а укупна пријетња с којом се Данска суочава “постала је озбиљнија”.
