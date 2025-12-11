Дјечак задобио опекотине очију од петарди

11.12.2025
До сада је у Црној Гори забележена једна тежа повреда од петарди код дјечака са опекотинама шака, прстију и очију, рекао је за ТВ Вијести Велибор Мајић, директор Института за болести дјеце.
Прошле године било је око 14 дуготрајних лијечења због пиротехнике, укључујући и случајеве трајних инвалидитета.
Најтеже повреде укључивале су раздеротине шака, губитак прстију, повреде очију са трајним оштећењима вида и дубоке опекотине које захтијевају вишемјесечну рехабилитацију.
Више од 95 одсто повреда дешава се између 25. децембра и 15. јануара, најчешће код дјеце узраста од девет до 13 година.
"Ако родитељи већ желе да покажу нешто дјетету, нека ризик преузму на себе, а не да петарду дају дјетету у руке", истакао је Мајић, пишу Вијести.
