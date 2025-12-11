Logo
Large banner

Дјечак задобио опекотине очију од петарди

11.12.2025

12:26

Коментари:

0
Дјечак задобио опекотине очију од петарди

До сада је у Црној Гори забележена једна тежа повреда од петарди код дјечака са опекотинама шака, прстију и очију, рекао је за ТВ Вијести Велибор Мајић, директор Института за болести дјеце.

Прошле године било је око 14 дуготрајних лијечења због пиротехнике, укључујући и случајеве трајних инвалидитета.

Најтеже повреде укључивале су раздеротине шака, губитак прстију, повреде очију са трајним оштећењима вида и дубоке опекотине које захтијевају вишемјесечну рехабилитацију.

horoskop

Занимљивости

Од 15. децембра за ове знакове се живот мијења из коријена

Више од 95 одсто повреда дешава се између 25. децембра и 15. јануара, најчешће код дјеце узраста од девет до 13 година.

"Ако родитељи већ желе да покажу нешто дјетету, нека ризик преузму на себе, а не да петарду дају дјетету у руке", истакао је Мајић, пишу Вијести.

Подијели:

Тагови:

petarda

Црна Гора

povrijeđen dječak

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Република Српска увезла 2.945.000 килограма чипса

Економија

Република Српска увезла 2.945.000 килограма чипса

2 ч

0
Од 15. децембра за ове знакове се живот мијења из коријена

Занимљивости

Од 15. децембра за ове знакове се живот мијења из коријена

2 ч

0
Акција у Њемачкој против Балканског картела

Свијет

СИПА објавила детаље акције против Балканског картела: Одузета имовина вриједна више милиона КМ

2 ч

0
"Славимо одговорно": Одржано едукативно предавање бањалучким ђацима

Бања Лука

"Славимо одговорно": Одржано едукативно предавање бањалучким ђацима

2 ч

0

Више из рубрике

Одређен притвор сину познате пјевачице: Напао Индијце, украо им бицикле и новац

Регион

Одређен притвор сину познате пјевачице: Напао Индијце, украо им бицикле и новац

3 ч

0
Трампов зет улаже милијарду долара у острво на Јадрану

Регион

Трампов зет улаже милијарду долара у острво на Јадрану

3 ч

0
Преврнуо се чамац са мигрантима, једна особа погинула

Регион

Вулета се исправио: Страдао један мигрант приликом превртања чамца

3 ч

0
Випотник: Хрватска да поштује међународне конвенције и статус чланице ЕУ

Регион

Випотник: Хрватска да поштује међународне конвенције и статус чланице ЕУ

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

23

''Добро здрмало'': Земљотрес погодио југ Републике Српске

14

19

Апел из МУП-а Српске: Опрезно са употребом пиротехнике

14

15

Преминуле још двије жене у превртању чамца у Славонском Броду

14

15

Орбан: Европа у дубокој кризи цивилизације

14

10

Пала бугарска влада

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner