Logo
Large banner

Здравствена служба упозорила: Вирус напунио болнице

Извор:

Б92

11.12.2025

12:28

Коментари:

0
Инфузија болница доктор
Фото: Pranidchakan Boonrom/Pexels

Национална здравствена служба Енглеске (НХС) упозорила је да се суочава са "најгорим могућим сценаријем" овог децембра због раста броја хоспитализованих пацијената од грипа.

Према најновијим подацима НХС-а, хоспитализације због грипа порасле су за 55 одсто у само једној недјељи, са просјечно 2.660 пацијената дневно прошле недјеље, пише "Скај њуз".

петарда

Регион

Дјечак задобио опекотине очију од петарди

То је највиши број за ово доба године откако НХС води евиденцију.

Руководиоци здравствене службе упозоравају да се тренд повећања хоспитализација наставља, без јасно видљивог врхунца.

Уз грип, број пацијената заражених норовирусом у болницама порастао је за 35 одсто.

НХС истиче да зимски вируси све више "пуне болнице" и позива јавност на опрез како би се смањила даља оптерећеност здравственог система.

"Носите маске"

ХС је минуле седмице прогласио рану кризу грипа и упозорио на "најгору зиму икада", док стручњаци предлажу ношење маски.

Стручњаци у Великој Британији позивају народ да носи маске, због брзог ширења и рекордног броја обоqелих од грипа, који је, како се вјерује, изазвао мутирани сој А(Х3Н2) - подклада К, екстрамутирани "супергрип".

Чипс

Економија

Република Српска увезла 2.945.000 килограма чипса

Вјерује се да је проблематични, мутирани сој грипа А(Х3Н2), који је погодио Велику Британију, заразнији и да доводи до тежег оболијевања и више хоспитализација у односу на прошлу годину, као и да истовремено оставља људе рањивим на оболевање од других сезонских вируса.

Званичници вјерују да је пораст броја обоqелих од грипа углавном узрокован наглим порастом броја заражене дјеце школског узраста од пет до 14 година. Управо код њих, Х3Н2 чини велику већину случајева.

Подијели:

Тагови:

grip

virus

Engleska

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Од 15. децембра за ове знакове се живот мијења из коријена

Занимљивости

Од 15. децембра за ове знакове се живот мијења из коријена

2 ч

0
Акција у Њемачкој против Балканског картела

Свијет

СИПА објавила детаље акције против Балканског картела: Одузета имовина вриједна више милиона КМ

2 ч

0
Компанија из БиХ наградила све раднике са по 1.000 КМ

Друштво

Компанија из БиХ наградила све раднике са по 1.000 КМ

2 ч

0
Возач камиона ударио жену, па побјегао са мјеста несреће

Хроника

Возач камиона ударио жену, па побјегао са мјеста несреће

2 ч

0

Више из рубрике

Илон Маск

Свијет

Маск: Није да нећу, него не могу да изађем напоље

2 ч

0
Акција у Њемачкој против Балканског картела

Свијет

СИПА објавила детаље акције против Балканског картела: Одузета имовина вриједна више милиона КМ

2 ч

0
ЕК спровела рацију у сједишту компаније Тему у Даблину, сумња на субвенције Пекинга

Свијет

ЕК спровела рацију у сједишту компаније Тему у Даблину, сумња на субвенције Пекинга

2 ч

0
Лавров открио шта је нестало након састанка Зеленског са Европљанима

Свијет

Лавров открио шта је нестало након састанка Зеленског са Европљанима

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

23

''Добро здрмало'': Земљотрес погодио југ Републике Српске

14

19

Апел из МУП-а Српске: Опрезно са употребом пиротехнике

14

15

Преминуле још двије жене у превртању чамца у Славонском Броду

14

15

Орбан: Европа у дубокој кризи цивилизације

14

10

Пала бугарска влада

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner