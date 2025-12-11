Здравствена служба упозорила: Вирус напунио болнице

Извор:
Б92
11.12.2025
12:28
Национална здравствена служба Енглеске (НХС) упозорила је да се суочава са "најгорим могућим сценаријем" овог децембра због раста броја хоспитализованих пацијената од грипа.
Према најновијим подацима НХС-а, хоспитализације због грипа порасле су за 55 одсто у само једној недјељи, са просјечно 2.660 пацијената дневно прошле недјеље, пише "Скај њуз".
То је највиши број за ово доба године откако НХС води евиденцију.
Руководиоци здравствене службе упозоравају да се тренд повећања хоспитализација наставља, без јасно видљивог врхунца.
Уз грип, број пацијената заражених норовирусом у болницама порастао је за 35 одсто.
НХС истиче да зимски вируси све више "пуне болнице" и позива јавност на опрез како би се смањила даља оптерећеност здравственог система.
ХС је минуле седмице прогласио рану кризу грипа и упозорио на "најгору зиму икада", док стручњаци предлажу ношење маски.
Стручњаци у Великој Британији позивају народ да носи маске, због брзог ширења и рекордног броја обоqелих од грипа, који је, како се вјерује, изазвао мутирани сој А(Х3Н2) - подклада К, екстрамутирани "супергрип".
Вјерује се да је проблематични, мутирани сој грипа А(Х3Н2), који је погодио Велику Британију, заразнији и да доводи до тежег оболијевања и више хоспитализација у односу на прошлу годину, као и да истовремено оставља људе рањивим на оболевање од других сезонских вируса.
Званичници вјерују да је пораст броја обоqелих од грипа углавном узрокован наглим порастом броја заражене дјеце школског узраста од пет до 14 година. Управо код њих, Х3Н2 чини велику већину случајева.
