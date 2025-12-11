11.12.2025
11:32
Коментари:0
Клаузула о правима националних мањина у Украјини нестала је из мировног плана након контаката украјинског предсједника Владимира Зеленског са Европљанима, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.
"Након што су Сједињене Државе објавиле свој план од 28 тачака, он је процурио у медије. Тамо је писало да је неопходно заштитити језике мањина, вјерске слободе и да сва нацистичка идеологија и активности треба да буду забрањене", подсјетио је Лавров током округлог стола о Украјини.
Лавров је додао да је, након контаката са Европљанима, број тачака смањен, а тачка која је захтијевала забрану нацистичке идеологије и активности је нестала.
"Русија сматра да је неприхватљиво приморавати Украјину да поштује правила ЕУ о људским правима и националним мањинама", истакао је Лавров.
Према његовим ријечима, Европљани покушавају да сједну за преговарачки сто о Украјини, али њихови приједлози неће бити од користи.
"Они заиста морају да се загледају у себе и заузму озбиљан приступ, умјесто да настављају са пропагандом и агитацијом", рекао је Лавров.
Према његовим ријечима, Русија је спремна да настави сарадњу са САД на рјешавању украјинског сукоба због тога што управо Америка показује озбиљну посвећеност постизању резултата.
"Руски предсједник Владимир Путин стално говори о својој спремности да настави смислен дијалог о рјешавању украјинског сукоба, прије свега са америчком страном. Заиста желимо да окончамо сукоб и наш принципијелни став остаје непромијењен", напоменуо је Лавров.
Лавров је истакао да Русија нема никакве агресивне планове против земаља НАТО-а и ЕУ и спремна је да такве гаранције региструје у правном документу.
"Наравно, на колективној, обостраној основи", истакао је Лавров, додајући да, ако Европа ипак одлучи да крене у рат, Русија је спремна за то одмах.
