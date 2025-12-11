Грци већ објавили цијене смјештаја за љетовање: Ево шта можемо очекивати у предстојећој сезони

Извор:
Поједини власници апартмана већ су објавили понуде смјештаја са цијенама за предстојећу сезону. У наставку су приказане цијене за период од маја до августа за Грчку.
Власници апартмана на Халкидикију почели су да објављују цјеновнике за наредно љето, а један примјер из Калитее јасно показује шта можемо очекивати када су у питању популарне дестинације.
Друштвеним мрежама кружи снимак који приказује једну од, како се наводи, најљепших плажа на Касандри, уз детаљан опис смјештаја који се налази у њеној непосредној близини.
Ријеч је о апартману у Калитеи, смјештеном у мањем комплексу зграда, у другом реду од мора, што је локација која се традиционално високо котира код туриста.
Овај конкретан примјер даје одличан увид у то како ће се кретати цијене "првог реда" туристичке понуде у 2026. години.
Апартман који служи као репер за формирање буџета описан је као простран објекат (двособан стан) који може да прими до шест особа. Истиче се "опен спаце" концепт дневне собе и кухиње, као и постојање двије терасе са обје стране објекта, што омогућава природну вентилацију и комфор.
Посебан адут, који диктира и цијену, јесте локација: објекат је удаљен свега 70 метара од мора, а гости до плаже стижу стазом директно кроз двориште комплекса, без потребе за прелажењем прометних улица. Такође, апартман је опремљен и веш машином, што је важна ставка за породице које остају дуже од десет дана.
За оне који могу да приуште одмор ван школског распуста, мај и септембар нуде знатно повољније, али и даље не баш ниске цијене за премиум локације.
Мај: Цијена износи 115 евра по ноћењу. Ако у апартману борави пун капацитет од 6 особа, то износи нешто мање од 20 евра по особи.
Јун: Како се љето захуктава, цијене расту. У јуну се распон креће од 115 до 150 евра по ноћењу, у зависности од тога да ли бирате почетак или крај мјесеца.
Септембар: Цијене су идентичне јунским и крећу се у распону од 115 до 150 евра.
Јул и август, мјесеци када највећи број грађана Србије одлази на море, доносе и највише цијене.
Јул и август: За овај апартман потребно је издвојити фиксних 200 евра по ноћењу.
Иако на први поглед 200 евра дневно дјелује као висока сума, рачуница постаје јаснија када се подијели по глави становника. Уколико двије породице или веће друштво од шесторо људи дели трошкове, цијена ноћења по особи износи око 33 евра.
Овај оглас потврђује тренд који је присутан већ неколико година – близина плаже, директан излаз на море и уређен ентеријер држе цијену, а ране објаве цјеновника сугеришу да власници очекују још једну снажну сезону и велику потражњу већ током зимских мјесеци.
