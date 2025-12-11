Смањује се дуг Аеродрома Српске, расте број путника

Извор:
Глас Српске
11.12.2025
11:10
Аеродроми Републике Српске прво полугодиште завршили су са губитком од 591.548 КМ, што је за око 185.000 марака мање него у истом периоду прошле године.
Истовремено биљежи се раст броја путника и унапређење услуга које, како истичу, треба да осигурају већи комфор, бржи проток путника и ефикасније пословање.
Према финансијском извјештају објављеном на Бањалучкој берзи, укупни приходи у првих шест мјесеци износили су 2,595 милиона КМ, док су расходи достигли 3,186 милиона КМ.
У предузећу "Аеродроми Републике Српске" за "Глас Српске" истакли су да финансијски извјештаји за прву половину ове године иду у прилог пословним политикама усмјереним на унапређење аеродромских услуга, јачање оперативне ефикасности и примјену мјера које омогућавају рационалније управљање трошковима и стабилнији раст у наредном периоду.
"То подразумијева подизање услуга на виши ниво како бисмо путницима обезбиједили комодитет, бржи проток и угодан пролазак кроз све процедуре до уласка у авион. Ослањамо се на тимски рад запослених у свим секторима и службама, као и на мјере које смањују непотребне трошкове, како бисмо средства усмјерили у активности које доносе профит", навели су из овог предузећа.
Додају да се међу новинама издваја и нови систем наплате паркинга, који је, како кажу, путницима значајно олакшао и убрзао долазак и одлазак са аеродрома, а истовремено нуди једну од најповољнијих услуга безбједног паркирања у региону.
У овом предузећу наводе да се позитивни трендови посебно огледају у расту броја путника.
"Према нашим процјенама, крај 2025. године увелико ће надмашити рекордну 2023, када је кроз бањалучки аеродром прошло око 460.000 путника. До завршетка 2025. године очекујемо више од 480.000 путника", истакли су у овом предузећу.
Додају да пројекцијама доприноси повећан број седмичних летова на линијама ка Мемингену, Базелу и Бечу, које су ове године забиљежиле највећи број путника, преноси "Глас Српске".
"Можемо рећи да пословну годину приводимо крају успјешно, задовољавајући два основна циља, а то су безбједност саобраћаја, путника и запослених у складу са свим ваздухопловним стандардима, те стабилну сарадњу са авио-компанијама. Управо то је резултирало успјешним партнерствима са компанијама Рајанер, Виз Ер, Ер Србија, као и са превозницима који су обављали чартер линије током љетне сезоне, што је привукло већи број путника на наше задовољство и задовољство наших сарадника - навели су из Аеродрома Републике Српске.
У предузећу "Аеродроми Републике Српске" наглашавају да су у току и активности на планирању и договору нових рута.
"Почетком зимске сезоне већ се интензивно припремамо за љетну сезону летења 2026. године. У преговорима смо за увођење нових дестинација, односно линије, а по финализацији договора благовремено ћемо обавијестити јавност и наше путнике", поручили су из овог предузећа.
