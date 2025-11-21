Logo
Large banner

Минић: МУП је симбол државотворности Српске

Извор:

СРНА

21.11.2025

07:49

Коментари:

0
Минић: МУП је симбол државотворности Српске
Фото: АТВ

Премијер Републике Српске Саво Минић у честитки поводом крсне славе Министарства унутрашњих послова /МУП/ - Аранђеловдана истакао је да ово министарство и његови часни припадници представљају симбол државотворности Српске и гарант опстанка Срба на овим просторима.

Минић је нагласио да је ово министарство од формирања 1992. године, у изузетно тешким, ратним околностима, па све до данас, било и остало ослонац безбједности Српске и њених грађана, саопштено је из Бироа Владе Републике Српске за односе с јавношћу.

"У времену за нама заједничким снагама успјели смо да значајно унаприједимо положај припадника МУП-а, уз стална настојања за даљом модернизацијом, што остаје један од наших приоритета. И у годинама пред нама задржаћемо политику константног улагања у даљи развој капацитета МУП-а, свјесни да тиме јачамо уставну позицију, безбједност наших грађана и ојачавамо темеље Републике Српске", навео је Минић у честитки.

Република Српске-03102025

Република Српска

Данас у Српској нерадни дан

Премијер је честитку упутио министру унутрашњих послова Жељку Будимиру, директору Полиције Синиши Кострешевићу и свим припадницима МУП-а.

МУП Републике Српске обиљежиће данас крсну славу - Аранђеловдан.

У Одбрамбено-отаџбинском рату више од 780 припадника МУП-а дало је живот за Републику Српску.

Подијели:

Тагови:

Саво Минић

premijer

Република Српска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Данас обиљежавање крсна славе МУП-а Републике Српске

Република Српска

Данас обиљежавање крсна славе МУП-а Републике Српске

4 ч

0
Александра Пријовић пјевачица

Сцена

Александра Пријовић у проблему, пјевачица не може да прода концерт

4 ч

0
Данас ће бити пуштен у саобраћај дио реконструисане саобраћајнице Клашнице-Бањалука

Република Српска

Данас ће бити пуштен у саобраћај дио реконструисане саобраћајнице Клашнице-Бањалука

4 ч

0
Дневни хороскоп за петак 21. новембар, овај знак доживљава велике промјене

Занимљивости

Дневни хороскоп за петак 21. новембар, овај знак доживљава велике промјене

4 ч

0

Више из рубрике

Данас у Српској нерадни дан

Република Српска

Данас у Српској нерадни дан

4 ч

0
Данас обиљежавање крсна славе МУП-а Републике Српске

Република Српска

Данас обиљежавање крсна славе МУП-а Републике Српске

4 ч

0
Данас ће бити пуштен у саобраћај дио реконструисане саобраћајнице Клашнице-Бањалука

Република Српска

Данас ће бити пуштен у саобраћај дио реконструисане саобраћајнице Клашнице-Бањалука

4 ч

0
Три деценије од потписивања Дејтонског мировног споразума

Република Српска

Три деценије од потписивања Дејтонског мировног споразума

4 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

49

Ево зашто се многи људи буде око три ујутру?

11

44

Зашто није добро прати аутомобил на јако ниским температурама

11

43

Стигла дојава о бомби у Градској управи у Загребу

11

40

Додик: Високи представници и муслимани из Сарајева највећи рушиоци Дејтона

11

37

Дјевојчице договориле тучу, присутни их снимали и подстрекивали - реаговала полиција

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner