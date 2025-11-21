Минић: МУП је симбол државотворности Српске

Извор:
Премијер Републике Српске Саво Минић у честитки поводом крсне славе Министарства унутрашњих послова /МУП/ - Аранђеловдана истакао је да ово министарство и његови часни припадници представљају симбол државотворности Српске и гарант опстанка Срба на овим просторима.
Минић је нагласио да је ово министарство од формирања 1992. године, у изузетно тешким, ратним околностима, па све до данас, било и остало ослонац безбједности Српске и њених грађана, саопштено је из Бироа Владе Републике Српске за односе с јавношћу.
"У времену за нама заједничким снагама успјели смо да значајно унаприједимо положај припадника МУП-а, уз стална настојања за даљом модернизацијом, што остаје један од наших приоритета. И у годинама пред нама задржаћемо политику константног улагања у даљи развој капацитета МУП-а, свјесни да тиме јачамо уставну позицију, безбједност наших грађана и ојачавамо темеље Републике Српске", навео је Минић у честитки.
Премијер је честитку упутио министру унутрашњих послова Жељку Будимиру, директору Полиције Синиши Кострешевићу и свим припадницима МУП-а.
МУП Републике Српске обиљежиће данас крсну славу - Аранђеловдан.
У Одбрамбено-отаџбинском рату више од 780 припадника МУП-а дало је живот за Републику Српску.
