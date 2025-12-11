Долазе боља времена за раднике УКЦ-а?

11.12.2025
21:24
Коментари:0
Јучерашњи састанак између Александра Драгушића, предсједника Синдикалне организације УКЦ-а, и в. д. директора доц. др Николе Шобота донио је нову дозу оптимизма међу запосленима у највећој здравственој установи Републике Српске.
Драгушић за БУКУ истиче да Шобот доноси нову енергију и приступ који улива повјерење да се проблеми радника могу рјешавати брже и ефикасније: „Сматрам да овакав партнерски однос представља почетак позитивних промјена које наши радници одавно заслужују.“
Од преузимања дужности, др Шобот се истиче отвореним и непосредним приступом, фокусираним на рјешења. Управо таква атмосфера обиљежила је јучерашње консултације, у којима су разматране кључне теме везане за радно-правни положај запослених и будући развој УКЦ-а.
Синдикат је представио приједлоге у вези модернизације процјене ризика на радном мјесту, уређења систематизације радних мјеста и праведнијег дефинисања коефицијената и одговорности. Све иницијативе наишле су на разумијевање менаџмента, уз јасну спремност да се стандарди рада унапређују без одлагања.
Договорено је и одржавање чешћих оперативних састанака ради континуираног рјешавања проблема. Посебно охрабрује партнерски однос који се развија – синдикат отворено износи ставове, а менаџмент их уважава. Ако овакав начин рада постане стандард, радници УКЦ-а заиста могу очекивати боља времена, а промјене су, чини се, већ започеле.
