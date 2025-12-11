Пленковић: Интензивирана сарадња са Српском

11.12.2025
18:11
Коментари:2
Предсједник Владе Хрватске Андреј Пленковић изразио је задовољство што је у посљедњих неколико година интензивирана сарадња Републике Српске и Хрватске с циљем да се Хрватима у Српској омогуће што бољи услови за живот.
"Хрвати који живе овдје су нам и те како важни, те сам захвалан и што је власт у Српској помогла да се реализује овај пројекат. Очекујем да се тако настави", рекао је Пленковић на отварању изложбе сакралне умјетности ризнице опатије Марија Звијезда у Бањалуци.
Он је оцијенио да ова изложба представља само дио константне подршке хрватском народу у Републици Српској и БиХ.
Пленковић је нагласио да Хрватска води рачуна о интересима БиХ, те да се залаже да се убрза њен пут ка ЕУ.
"То чинимо искрено и пуног срца јер сматрамо да је то наша дужност, као и да се залажемо за бољи живот три конститутивна народа у БиХ, а посебно да водимо бигу о Хрватима, јер је то наша уставна дужност", рекао је Пленковић.
Бискуп бањалучки Жељко Мајић рекао је да је на изложби представљен само дио непроцјењивог сакралног блага које је древна опатија Марија Звијезда вриједно сакупљала десетинама година.
Мајић је захвалио Пленковићу јер је ово његова трећа посјета Бањалуци од како је ступио на дужност бискупа, те указао да то довољно говори о подршци коју хрватски народ из Републике Српске има од Хравтске.
Он је захвалио и Милораду Додику, који је као тадашњи предсједник Републике Српске обећао помоћи да се изложба реализује, те испунио обећање.
"Носиоцима власти на свим нивоима желим да напоменем да имају политичку одговорност да земљу воде тако да грађани, без обзира које вјере били, живе заједништво, а не једни покрај других или, не дај Боже, једни против других", поручио је Мајић.
Пленковић је данас положио камен темељац за културно-пасторални студентски центар Петрићевац, чију изградњу суфинансира Влада Хрватске.
Замјеник предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине БиХ Драган Човић изјавио је вечерас у Бањалуци да је сигуран да ће Хрвати, иако су малобројни, са пријатељима у Републици Српској и Бањалуци очувати своје вриједности.
Човић је на свечаном полагању камена темељца за културно пасторални студентски центар поздравио све окупљене у име лидера СНСД-а Милорада Додика и истакао да је важно да се изгради мрежа заједничког дјеловања.
Он је истакао да БиХ треба да добије унутрашњу стабилност, као и да хрватски народ у БиХ не би очувао своју конститутивност у протеклих десет година да није било премијера Хрватске Андреја Пленковића.
Човић је рекао да је овај центар у Бањалуци неопходан и да је ријеч о светом мјесту.
Код фрањевачког Самостана Пресветог Тројства у Бањалуци вечерас је положен камен темељац за изградњу културно-пасторалног студентског центра Петрићевац, у присуству званичника Републике Српске, БиХ и Хрватске.
За изградњу центра Влада Хрватска је издвојила 950.000 евра.
Полагању камена темељца присуствовали су вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић, премијер Саво Минић и потпредсједник Српске Давор Прањић.
