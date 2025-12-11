Logo
Пленковић стигао у Бањалуку, дочекали га званичници Српске

11.12.2025

16:01

Коментари:

5
Пленковић стигао у Бањалуку, дочекали га званичници Српске
Фото: АТВ

Предсједник Владе Хрватске Андреј Пленковић стигао је у посјету Бањалуци, а пред самостаном Марија Звијезда дочекали су га званичници Републике Српске и БиХ, те бањалучки бискуп Жељко Мајић.

Пленковића су дочекали вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић, премијер Саво Минић и потпредсједник Републике Српске Давор Прањић.

Додик-Пленковић
Додик-Пленковић

Присутни су и предсједник СНСД-а Милорад Додик, предсједавајућа Савјета министара Борјана Кришто, замјеник предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине БиХ Драган Човић, те градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић.

У самостану Марија Звијезда предвиђен је састанак са бискупом Мајићем, а потом и посјета изложби сакралне умјетности у музејско-галеријском простору самостана.

Протоколом посјете предвиђено је да Пленковић присуствује полагању камена темељца за студентско-културни пасторални центар Петрићевац, чију изградњу суфинансира Влада Хрватске.

Андреј Пленковић

Коментари (5)
