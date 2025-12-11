Пленковић стигао у Бањалуку, дочекали га званичници Српске

11.12.2025
16:01
Коментари:5
Предсједник Владе Хрватске Андреј Пленковић стигао је у посјету Бањалуци, а пред самостаном Марија Звијезда дочекали су га званичници Републике Српске и БиХ, те бањалучки бискуп Жељко Мајић.
Пленковића су дочекали вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић, премијер Саво Минић и потпредсједник Републике Српске Давор Прањић.
Присутни су и предсједник СНСД-а Милорад Додик, предсједавајућа Савјета министара Борјана Кришто, замјеник предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине БиХ Драган Човић, те градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић.
У самостану Марија Звијезда предвиђен је састанак са бискупом Мајићем, а потом и посјета изложби сакралне умјетности у музејско-галеријском простору самостана.
Протоколом посјете предвиђено је да Пленковић присуствује полагању камена темељца за студентско-културни пасторални центар Петрићевац, чију изградњу суфинансира Влада Хрватске.
