Подигнута прва оптужница са ”Sky” доказима у Републици Српској

10.09.2025
Окружно јавно тужилаштво у Источном Сарајеву подигло је оптужницу против 11 особа ухапшених у акцији ”Коде” због сумње да су као група трговали дрогом на подручју Источног Сарајево.
Ово је прва оптужница са доказима из апликације ”Sky Ecc” коју је подигло неко тужилаштво из Републике Српске.
Како је саопштило ОЈТ Источно Сарајево оптужени су Бранислав Јањић, Биљана Јањић, Бојан Ристичевић, Борис Митровић, Милан Међо, Емина Машић, Игор Цицовић, Драгомир Пандуревић, Горан Грбовић, Неђељко Ступар и Момчило Ступар. Свима је на терет стављено кривично дјело неовлаштена производња и промет дрогом.
”Наведена лица се сумњиче да су кривично дјело починили на начин да су у временском периоду од 2020. године до новембра 2023. године, као група, а по претходном договору на подручју Источног Сарајева остварили већи број комуникација путем апликације ”Sky Ecc” намијењене за остваривање заштићене, криптоване комуникације и договорили вријеме, мјесто, цијену и количину опојне дроге канабис, кокаин, екстази, хероин и спид”, наводи се у саопштењу.
Оптужницу је потврдио Окружни суд у Источном Сарајеву.
Према информцијама из истраге сумња се да је ова група трговином дроге ”зарадила” око 2.750.000 КМ. Већина ухапшених има богате досијее и доводили су се у везу са криминалном групом Дарка Елеза.
