Лагано у шетњу са пиштољем око појаса, грађани пријавили полицији

Извор:
Бљесак
18.09.2025
16:04
Прије десетак дана мостарску јавност је узнемирила вијест како је градом ходао мушкарац који је за појасом имао плински пиштољ, а сада је портал Бљесак објавио и видео.
Раније су писали о инциденту у којем је полиција реаговала након што је забринути грађанин пријавио мушкарца с пиштољем у Мостару.
Грађанин је ситуацију пријавио Полицијској станици Мостар Центар, а патрола полиције одмах је изашла на терен.
Muškarac hodao s pištoljem po Mostaru pic.twitter.com/eebM9BsnL9— Bljesak.info (@Bljesak) September 18, 2025
Портпаролка МУП-а ХНЖ-а, Илијана Милош, тада је потврдила за Бљесак да се ради о плинском пиштољу.
Код мушкарца иницијала З. М. (1980.) пронађен је плински пиштољ с оквиром који је садржавао седам метака. Оружје је одузето уз издану потврду, а против мушкарца је поднесена прекршајна пријава.
