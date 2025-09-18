Logo

Лагано у шетњу са пиштољем око појаса, грађани пријавили полицији

Извор:

Бљесак

18.09.2025

16:04

Коментари:

0
Лагано у шетњу са пиштољем око појаса, грађани пријавили полицији
Фото: Pritnscreen/X/Bljesak

Прије десетак дана мостарску јавност је узнемирила вијест како је градом ходао мушкарац који је за појасом имао плински пиштољ, а сада је портал Бљесак објавио и видео.

Раније су писали о инциденту у којем је полиција реаговала након што је забринути грађанин пријавио мушкарца с пиштољем у Мостару.

преминуо-преминула-умро-умрла

Култура

Погинуо познати глумац: Аутомобил се закуцао у њега, преминуо на лицу мјеста

Грађанин је ситуацију пријавио Полицијској станици Мостар Центар, а патрола полиције одмах је изашла на терен.

Портпаролка МУП-а ХНЖ-а, Илијана Милош, тада је потврдила за Бљесак да се ради о плинском пиштољу.

Код мушкарца иницијала З. М. (1980.) пронађен је плински пиштољ с оквиром који је садржавао седам метака. Оружје је одузето уз издану потврду, а против мушкарца је поднесена прекршајна пријава.

Подијели:

Тагови:

pištolj

Мостар

policija

prijava

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Хаос у Загребу: Шетао са бомбом по граду, па потегао пиштољ на полицију

1 д

0
Потрага за разбојницима: Пријетећи пиштољем опљачкали бензинску пумпу

Хроника

Потрага за разбојницима: Пријетећи пиштољем опљачкали бензинску пумпу

2 д

0
Нијемац пиштољем пријетио држављанину БиХ, испалио и хитац

Свијет

Нијемац пиштољем пријетио држављанину БиХ, испалио и хитац

2 седм

0
Одузети пиштољ и застава

Хроника

Пијан пуцао из пиштоља, одузет му арсенал оружја!

2 седм

0

Више из рубрике

Застава Црна Гора

Друштво

Блаженопочивши митрополит Амфилохије добија споменик у Колашину

2 ч

0
Fotografija hrama Hrista Spasitelja u Banjaluci

Друштво

Ево какво нас вријеме очекује сутра

3 ч

0
Студент направио наочале за поспане возаче

Друштво

Студент направио наочале за поспане возаче

5 ч

0
Дина Диздаревић Шпаго, угледна докторица из БиХ

Друштво

Преминула угледна бх. докторица: Пријатељи се опраштају од ње

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

45

Непроцјењива фараонова наруквица украдена из сефа, истопили је и продали са сићу!

17

44

Лавров: НАТО намјерно поткопао принципе ОЕБС-а

17

31

Полиција зауставила километарску колону на М-17 да болесна жена у задњи час стигне до болнице

17

30

Пјевачу убили мајку у кући: Избодена до смрти, отац убио нападача

17

25

Ужас на југу Србије: Пронађено тијело жене у каналу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner