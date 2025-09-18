Ево какво нас вријеме очекује сутра

Извор:
АТВ
18.09.2025
14:34
У Републици Српској и Федерацији БиХ (ФБиХ) сутра ће бити претежно сунчано и веома топло вријеме.
Након ведрог и свјежег јутра, понегдје уз ријеке и по котлинама биће пролазна магла, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Дуваће слаб до умјерен вјетар, у Херцеговини повремено и појачан сјеверних смјерова.
јутарња температура ваздуха од седам до 13, а максимална дневна температура од 26 до 31 степена Целзијусова.
У Републици Српској и ФБиХ данас преовладава сунчано вријеме, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.
Температура ваздуха у 14.00 часова: Калиновик и Чемерно 15, Гацко, Соколац и Хан Пијесак 17, Кнежево и Мраковица 18, Сребреница 20, Фоча и Тузла 21, Дринић, Мркоњић Град и Бугојно 22, Зворник, Вишеград, Рудо, Ливно и Сарајево 23, Бијељина, Билећа, Нови Град, Србац, Зеница, Дрвар, Јајце и Сански Мост 24, Бањалука, Приједор, Добој, Рибник и Бихаћ 25, а Требиње и Мостар 27 степени Целзијусових.
