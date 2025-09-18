Logo

Несрећа у Бијељини: Тешко повријеђено дијете на трактору

Агроклуб

18.09.2025

16:29

Несрећа у Бијељини: Тешко повријеђено дијете на трактору
Како је саопштено из полиције, у несрећи је учествовао трактор марке ИМТ с приколицом

Тешке тјелесне повреде задобио је малољетник, који је био путник у трактору, током несреће која се догодила јуче, 17. септембра, око 18.35 сати на локалном путу у Великој Обарској код Бијељине, преноси Агроклуб.

Како је саопштено из полиције, у несрећи је учествовао трактор марке ИМТ с приколицом, којим је управљао М.Е.

Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Бијељина извршили су увиђај на лицу мјеста, а о догађају је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељини.

Околности несреће нису прецизиране.

