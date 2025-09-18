Несрећа у Бијељини: Тешко повријеђено дијете на трактору

Извор:
Агроклуб
18.09.2025
16:29
Коментари:0
Како је саопштено из полиције, у несрећи је учествовао трактор марке ИМТ с приколицом
Тешке тјелесне повреде задобио је малољетник, који је био путник у трактору, током несреће која се догодила јуче, 17. септембра, око 18.35 сати на локалном путу у Великој Обарској код Бијељине, преноси Агроклуб.
Како је саопштено из полиције, у несрећи је учествовао трактор марке ИМТ с приколицом, којим је управљао М.Е.
Наука и технологија
Дошло вријеме за казне: И до 5 година затвора због креирања дипфејк садржаја
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Бијељина извршили су увиђај на лицу мјеста, а о догађају је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељини.
Околности несреће нису прецизиране.
Хроника
4 д0
Хроника
2 седм0
Сцена
2 седм0
Хроника
3 седм0
Најновије
Најчитаније
17
45
17
44
17
31
17
30
17
25
Тренутно на програму