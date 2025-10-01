Ђокић: Пуна подршка кандидатури Синише Карана за предсједника Српске

Извор:
СРНА
01.10.2025
14:41
Социјалистичка партија даје пуну подршку кандидатури Синише Карана за предсједника Републике Српске на пријевременим изборима, изјавио је лидер ове странке Петар Ђокић.
Ђокић је истакао да су пријевремени избори заказани за 23. новембар резултат политичке неправде учињене према легално изабраном предсједнику Милораду Додику, чије је уклањање са функције спроведено мимо демократских процедура и без сагласности грађана.
- У таквим околностима, излазак на изборе представља одговорност према Републици Српској и њеним институцијама - поручио је Ђокић.
Према његовим ријечима, Синиша Каран је доказао своје изузетне способности у политици Српске, доказани је патриота, стручњак у области права, професор уставног права, бивши министар унутрашњих послова, а тренутно министар за научнотехнолошки развој и високо образовање.
Ђокић је навео да Каранова каријера, обликована кроз кључне безбједносне, правне и политичке функције, потврђује његову способност да достојанствено и успјешно обавља дужност предсједника Републике Српске, саопштено је из СП-а.
- У тренутку када се БиХ налази у дубокој политичкој и институционалној кризи, очекујемо да ће професор доктор Синиша Каран, захваљујући свом знању и искуству, одговорно приступити улози предсједника Републике и допринијети очувању стабилности и уставног поретка Републике Српске - нагласио је Ђокић.
Он је закључио да СП чврсто вјерује да ће Каран успјешно изнијети функцију предсједника Републике Српске, у складу са интересима народа и институција које представља.
Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је раније да је Синиша Каран кандидат те странке за предсједника Републике Српске.
