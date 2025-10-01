Logo

Минић: Влада Српске ће се изјаснити о задацима из Брисела

Извор:

СРНА

01.10.2025

13:28

Коментари:

0
Минић: Влада Српске ће се изјаснити о задацима из Брисела
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да је План раста општи документ који нису усаглашавали, али да ће се Влада изјаснити о конкретним задацима који буду стигли из Брисела.

"Када из Брисела буду дали тачне кораке, онда можемо рећи шта је прихватљиво, а шта не", рекао је Минић новинарима у Бањалуци.

Он је истакао да сигурно неће бити прихваћене ствари који подразумијевају пренос надлежности.

Коментаришући изјаву лидера НиП-а Елмедина Конаковића да ће будући предсједник Српске уколико настави политику Милорада Додика завршити исто, Минић је рекао да сарајевски политичари никада нису престајали да се уплићу у изборне процесе у Српској.

"Не бих га коментарисао, нека хода по својој чаршији и води рачуна тамо, сигурно има проблема", рекао је Минић.

Подијели:

Тагови:

Саво Минић

Влада Републике Српске

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

"Пуштање генерала Павковића због болести даје наду и за генерала Младића"

Република Српска

"Пуштање генерала Павковића због болести даје наду и за генерала Младића"

2 ч

0
Стевандић: Каран - права личност да води Српску до редовних избора

Република Српска

Стевандић: Каран - права личност да води Српску до редовних избора

2 ч

0
Милорад Додик, предсједник

Република Српска

Додик честитао Си Ђинпингу: Нека ово савезништво буде трајно и успјешно

3 ч

0
Митровић: Наставићемо подршку привредним субјектима

Република Српска

Митровић: Наставићемо подршку привредним субјектима

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

02

Кoшарац: Нема преношења надлежности док СНСД одлучује

14

50

У акцији ”Вранглер” ухапшена браћа, претресени ауто салони!

14

45

У БиХ стиже стиже 60 милиона евра

14

41

Ђокић: Пуна подршка кандидатури Синише Карана за предсједника Српске

14

39

Амбасада Америке у БиХ прекида редован рад

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner