Минић: Влада Српске ће се изјаснити о задацима из Брисела

Извор:
СРНА
01.10.2025
13:28
Коментари:0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да је План раста општи документ који нису усаглашавали, али да ће се Влада изјаснити о конкретним задацима који буду стигли из Брисела.
"Када из Брисела буду дали тачне кораке, онда можемо рећи шта је прихватљиво, а шта не", рекао је Минић новинарима у Бањалуци.
Он је истакао да сигурно неће бити прихваћене ствари који подразумијевају пренос надлежности.
Коментаришући изјаву лидера НиП-а Елмедина Конаковића да ће будући предсједник Српске уколико настави политику Милорада Додика завршити исто, Минић је рекао да сарајевски политичари никада нису престајали да се уплићу у изборне процесе у Српској.
"Не бих га коментарисао, нека хода по својој чаршији и води рачуна тамо, сигурно има проблема", рекао је Минић.
