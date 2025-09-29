"Политико": Брисел страхује - тензије би могле да прерасту у сукоб са Русијом

Извор:
СРНА
29.09.2025
17:24
Коментари:0
ЕУ је све више опрезна да би тензије са Русијом могле да прерасту у велики сукоб, а неки званичници тај сценарио пореде са ланчаном реакцијом након атентата на аустријског надвојводу Франца Фердинанда који је покренуо Први свјетски рат, објавио је "Политико".
Лист подсјећа да су лидери ЕУ спремни да се састану у сриједу, 1. октобра како би разговарали о начинима "обуздавања" Русије усред пораста броја инцидената са дроновима широм Европе.
"Политико" пише да предсједник Европске комисије Урсула фон дер Лајен инсистира на дискусији о војном ставу ЕУ, која иде далеко изван уобичајених надлежности блока и укључује пројекте попут "зида дронова" за неутрализацију беспилотних летелица које се сматрају непријатељским.
Неименоване дипломате рекле су за "Политико" да су потенцијални потези одвраћања Русије "препуни могућих катастрофа", а поједини званичници приватно упозоравају на могући "тренутак Франца Фердинанда", односно изненадну ескалацију која би могла да увуче континент у сукоб.
Војни лидери ЕУ наводно вјерују да је блок већ у некој врсти рата ниског интензитета са Русијом и да су историјски гледано ратови финансирани јавним дугом.
"Међутим, могло би се показати веома тешким убиједити све чланице ЕУ – од којих се поједине већ боре са економским проблемима – да прошире буџет блока за одбрану", пише "Политико".
Москва је у више наврата саопштила да Русија нема намјеру да нападне НАТО, изражавајући забринутост због чињенице да западни званичници почињу озбиљно да говоре о трећем свјетском рату као потенцијалном сценарију, подсјећа "Раша тудеј".
