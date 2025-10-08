Logo

Да ли ће бити одржани пријевремени избори у Српској?

АТВ

08.10.2025

19:06

Пријевремених избора неће бити у случају да Уставни суд БиХ одреди привремену мјеру по апелацијама Милорада Додика. Уставни суд је до сада могао и требало да донесе одлуку, јер Правила Суда прописују хитност у одлучивању о изборним питањима и оним апелацијама гдје је предложена привремена мјера. Ако одреди привремену мјеру ствар је јасна – ЦИК има само једну опцију.

„Одгодити већ расписане изборе и те рокове пролонгирати за коначну одлуку. Уколико би се десило да неовисно од привремене мјере Уставни суд усвоји апелацију и укину одлуку о расписивању избора, а прије тога, вјероватно, и пресуду, односно одлуку о одузимању мандата и пресуду на основу чега је то урађено, тада би вратио предмет на поновно одлучивање Суду, а у том случају би ЦИК отказала те заказане изборе“, казао је бивши предсједник ЦИК-а БиХ Бранко Петрић.

Док се то чека, готово шест и по милиона за изборе, на чије трошење је печат ставио замјеник министра финансија БиХ, могли би почети да се троше на израду изборног материјала. Поставља се питање и хоћемо ли у случају отказивања избора, па расписивања нових, исте дупло плаћати. Нпр. гласачки листићи с једним датумом, не би могли да се користе у случају пролонгирања или отказивања избора.

„Ово је само један доказ колико су људи у Сарајеву фокусирани и нестрпљиви у настојању да животом у Републици Српској управља неко други, односно да управљају они. Њих апсолутно не интересује да ли ће тај новац пропасти. Њих апсолутно не интересује да ли ће у једном моменту се одлучити на другачији начин. Они само имају ову жељу, која је јача од рација и онда сте имали ситуацију да неко ко нема право да потписује та документа, као што је у питању замјеник министра финансија, односно њега је овластио Кристијан Шмит, који је нелегитимно овдје доведе, улазе у тај процес да би што прије завршили тај политички обрачун када је у питању Република Српска“, истакао је министар финансија у Савјету министара БиХ Срђан Амиџић.

У ЦИК-у се правдају да су морали испоштовати рокове за расписивање избора. Изјаву нису хтјели да дају. Кратко кажу, реаговаће ако се и када се нешто деси. У исто вријеме чека се и на именовање в.д. предсједника Републике Српске. То, како каже први човјек Парламента, када буде најбоље за Српску.

„Нема неког термина, док се ми политички не договоримо. Ми се договарамо када је то најбоље за Републику Српску и престало је вријеме када су нам изнуђавали потезе. Ми своје потезе имамо ковертиране и повлачимо их онда када је то у интересу Републике Српске“, предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић.

Прави тренутак би можда могао да дође управо с одлуком Уставног суда БиХ. Када ће разматрати захтјев за привремену мјеру по апелацијама Милорада Додика, од којих је прва поднесена 5. августа 2025, а друга 5. септембра 2025. године, из Суда без одговора. Раније су нам рекли да се на њима интензивно ради, те да ће бити разматрани на Пленарној сједници Уставног суда када буду спремни за одлучивање.

