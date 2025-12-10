Амиџић: Зијад Крњић поново блокирао нови гранични прелаз у Градишци

Аутор:Стеван Лулић
10.12.2025
13:14
Коментари:14
Експерт испред Владе ФБиХ у Управном одбору Управе за индиректно опорезивање (УИО) БиХ Зијад Крњић поново је блокирао отварање новог граничног прелаза у Градишци.
Како је рекао предсједавајући УО УИО БиХ Срђан Амиџић, Крњић је поново оборио правилник и тиме опет потврдио да није за отварања новог граничног прелаза Градишка.
Амиџић је подсјетио да је удовољено Крњићевом захтјеву да се на дневни ред уврсти расподјела средстава од ПДВ-а.
"Један човјек се иживљава над свима у БиХ. Немам ријечи којима бих описао и рекао нешто о том човјеку. Ово је доказ да је БиХ неодржива држава", истакао је Амиџић.
Амиџић је подсјетио да је први пут Правилник оборен јер је приговарано да сједница УО УИО није била редовна.
"Ми смо изашли у сусрет, сазвали смо сједницу, расправљали смо, није било приговора на систематизацију. Онда није одговарало ни то, тражили су да се ставе неке друге тачке о којима треба да се расправља. И то смо учинили. Онда ни то није било довољно и опет је господин Зијад Крњић срушио овај Правилник и фактички на такав начин онемогућио функционалност овог граничног прелаза", истакао је Амиџић
Амиџић је рекао да је ово порука како је могућ суживот у БиХ.
"Ову цијену ће да плаћају сви који живе у БиХ, а на овакав начин смо само још једном показали да је БиХ сасвим сигурно неодржива држава. Ако неко мисли да ја говорим нешто што није тачно, онда нека објасни апсурдност ове ситуације у којој се ми данас налазимо", поручио је Амиџић, који је и министар финансија у Савјету министара БиХ.
Он је рекао да ова тачка није условљена било којом другом, али да је Крњић поручио да је не подржава јер тврди да "није приоритет".
"Ту постоје колоне људи који су чекали. На то питање (Крњић је рекао) 'није проблем, чекали су до сада па нека чекају поново'. С ким да ја разговарам, о чему да ја причам?", упитао је Амиџић.
На захтјеве Крњића да се усвоје привремени коефицијенти расподјеле средстава од ПДВ-а, Амиџић каже да то јесте битно питање, али наглашава и да је дуг ФБиХ према Српској такође битно питање.
"То би исто значило да би госпођа Зора Видовић могла рећи 'уколико ви нама у Републици Српској не исплатите ово, ми нећемо усвојити систематизацију да се расподијеле постојећи радници и да се отвори гранични прелаз'. Нико то није урадио. Тони Краљевић који је такође брани интересе ФБиХ није доводио у везу питања која се не доводе у везу", истакао је Амиџић.
Подсјећамо, отварање новог граничног прелаза Градишка најављено је за сутра, 11. децембар.
Међутим, Амиџић је нагласио да ће отварање бити само церемонијално, али да неће бити функционалности овог граничног прелаза.
"Што се мене тиче, ја сам сагласан да се то откаже, али предсједавајућа Савјета министара је то договарала на нивоу са Републиком Хрватском, долази премијер (Андреј Пленковић). Људи су уложили озбиљна средства у Хрватској да се изграде приступне саобраћајнице, озбиљна средства да се изгради мост. Република Српска је уложила озбиљна средства да се изгради дио оног ауто-пута до самог граничног прелаза. И дође један човјек који каже, 'то је небитно'.Ево, то је БиХ, лудост", нагласио је Амиџић.
