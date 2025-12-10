Logo
Путин: Индонезија је наш поуздани партнер

Извор:

РТ Балкан

10.12.2025

13:17

Фото: Таnjug

Предсједник Русије Владимир Путин састао се данас са предсједником Индонезије Прабовом Субјантом у Кремљу.

"Имамо озбиљне планове за развој наших односа, али пре свега, наравно, желим да Вам изразим саучешће у вези са поплавама и жртвама са којима се сусрео Ваш народ и Ваша земља", рекао је на почетку састанка Путин.

Он је истакао да су предсједници недавно већ имали продуктивни сусрет у Кини, а изразио је захвалност и за то што је индонежански председник лично учествовао на Међународном економском форуму у Санкт Петербургу.

"Наши односи се развијају доследно. Ове године смо обележили 75. годишњицу од успостављања дипломатских односа", наставио је руски предсједник.

Трговинско-економски односи се одвијају добрим темпом, поручио је Путин.

"Имамо одличне перспективе у области енергетике, укључујући и производњу нуклеарне енергије", истакао је Путин, и навео да Индонезија може да рачуна на руске стручњаке у овој области.

Срђан Амиџић

БиХ

Зијад Крњић поново блокирао нови гранични прелаз у Градишци

Како је навео руски предсједник, Индонезија и Русија имају много занимљивих пројеката у области индустријске сарадње. Такође, у области пољопривреде.

Руски лидер је односе између Русије и Индонезије у области војно-техничке сарадње назвао поузданим.

"Индонезија је наш традиционални партнер у тој области", поручио је руски предсједник, и додао, да су односи директно између министарстава одбране ове двије земље на веома високом нивоу.

Он је истакао да се на руским војним академијама обучавају индонежански стручњаци и да је Русија спремна да рашири сарадњу у овој области.

voznja auto volan

Хроника

Без положеног возачког дивљао по путу: Ударио у аутомобиле, па се закуцао у излог

"Веома нам је драго што је Индонезија постала пуноправна чланица БРИКС-а, а у току су преговори о зони слободне трговине са Евроазијском економском унијом", навео је руски предсједник, пише РТ Балкан.

Владимир Путин

