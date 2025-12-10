Logo
Стигао приједлог: Хоће ли Америка напустити НАТО?

АТВ

10.12.2025

12:48

Амерички конгресмен за Кентаки, републиканац Томас Маси предложио је закон по којем би САД иступиле из НАТО, уз објашњење да је Алијанса "реликвија Хладног рата која узима билионе долара од америчких пореских обвезника".

Он је навео да је НАТО основан како би се супротставио одавно несталом Совјетском Савезу и да је боље да се новац пореских обвезника потроши на "нешто друго".

Ризик од туђих ратова

"Требало би да се повучемо из Алијансе и искористити тај новац за одбрану Америке, а не социјалистичких земаља. Учешће НАТО-а коштало је пореске обвезнике билионе долара и одржава активним ризик од умијешаности САД у туђе ратове. Америка не треба да буде свјетски безбједносни покривач, нарочито када богате земље одбијају да плате сопствену одбрану", рекао је Маси.

Полиција Србија

Хроника

Покренута акција ''Вихор'': Пуцњава у кафићу, рањен мушкарац

"Раша тудеј" пише да ће се законом, уколико буде усвојен, наредити властима САД да званично обавијесте НАТО да ће иступити из блока и обуставити употребу америчког новца за заједнички буџет.

Нова стратегија и приближавање Русији

Претходних дана је објављена нова америчка стратегија националне безбједности. Како је јавио "Фајненшел Тајмс", она би могла довести до повлачења САД из Сјеверноатлантског савеза и приближавања Русији.

"Ако се ова логика досљедно спроведе, резултат би могао бити повлачење Сједињених Држава из НАТО, раскид са садашњим европским владама и стратешко приближавање Русији“, наводи се у тексту.

Према мишљењу посматрача, нова америчка доктрина представља ултиматум Сједињених Држава Европљанима, осмишљен да осигура да европске земље одобре политику Бијеле куће.

насиље жене 1

Градови и општине

Тужилаштвима у овој години пријављена 84 извршиоца насиља

Прошле недјеље, Вашингтон је објавио нову стратегију националне безбедности. У њој се напомиње да се Сједињене Државе не слажу са Европљанима, који имају нереална очекивања у вези са сукобом у Украјини.

Према документу, ЕУ полаже наде у наставак сукоба и гази фундаменталне принципе демократије како би сузбила опозицију.

Вашингтон намјерава да се томе супротстави. Сједињене Државе су такође позвале европске земље да преузму одговорност за своју одбрану.

NATO

Америка

SAD

Русија

Коментари (0)
