Каран: Одсудна борба за очување аутономије Српске

Институције, академска заједница Републике Српске и друштво у цјелини носе одговорност одбране договореног уставног поретка у БиХ. Дужни смо да се одупремо наративу политичког Сарајева које све што је српско карактерише као деструктивно. Не смијемо изгубити аутономију која је међународно верификован - рекао је Каран у обраћању на савјетовању правника "Октобарски правнички дани" Бањи Врућици код Теслића.

Он је подсјетио да уставни поредак у БиХ почива на Дејтонском споразуму, односно Уставу БиХ као Анексу четири овог мировног споразума и Уставу Републике Српске.

- Нажалост, живимо у времену нестабилности, као и у времену оскрнављеног међународног права и промовисања октроисаних правила на чијем поштивању инсистира дио међународне заједнице - указао је Каран.

Он је упозорио да се не поштује Повеља УН иако се многи позивају на овај документ.

- Девалвирани су многи међународни уговори који су имали амбицију да буду дефинитивни и да трајно ријеше конфликте, дајући право потписницима да моделирају унутрашње односе - рекао је Каран.

Према његовим ријечима, изузетно је важно да постоји синергија у стварању енергичног и досљедног јединственог мишљења о томе шта треба учинити у данашњем тренутку.

Каран који је и министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске истакао је да је задатак представника Републике Српске веома тежак, јер подразумијева да се гради и штити правна држава у неправном окружењу каква је БиХ.

- Налазимо се под окупацијом неизабраног странца, појединих представника западних амбасада, вануставних Суда и Тужилаштва БиХ и Уставног суда БиХ као институције одрођене од суштине БиХ као државе заједнице. Сви ови чиниоци деценијама систематски разграђују Дејтонски мировни споразум који је међународни уговор и резултат договора три народа и основа за формирање овакве БиХ - навео је Каран.

Он је нагласио да се под плаштом демократизације друштва покушава успоставити оквир за уставне промјене у БиХ чији би крајњи резултат била унитарна БиХ, праћена процесом мајоризације и негацијом државотворности српског народа.

- Борба српског народа за владавину права, налази се насупрот политичког Сарајева да наметне неправне одлуке кроз инсистирање на духу Дејтона. То су спроводили досадашњи високи представници који су злоупотријебили све процесе у БиХ једностраним тумачењем. Методе рада биле су притисци, уцјене пријетње, суспензије, блокаде. Поткопали су женевске и њујоршке принципе на којима почива БиХ и довели је у стање трајне нестабилности - категоричан је Каран.

Он је подсјетио да се Република Српска непрекидно суочава са покушајем промјене Устава БиХ.

- Пред нама је избор - да ли да прећутно легализујемо оно што је насилно учињено или да се боримо за владавину права? Оквир наше слободе је Република Српка као гарант равноправности и дио договореног уставног поретка два ентитета и три конститутивна народа. Народна воља је изнад свега и нико нема право да задире у њу. Руководство Српске је препознало злонамјерне политике и у континуитету их одлучно одбија. Враћа се суверенитет Републике Српске у складу са уставним системом - поручио је Каран.

Савјетовање правника "Октобарски правнички дани" је догађај од републичког значаја и са међународним учешћем, а одржава се у хотелу "Кардијал". Овај скуп биће завршен сутра.