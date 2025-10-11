Logo

Из ЕУ објаснили нови систем уласка и изласка у Шенгену

11.10.2025

Из ЕУ објаснили нови систем уласка и изласка у Шенгену

Заједничка колумна Луиђија Сореке, шефа Делегације ЕУ и специјалног представника ЕУ у Босни и Херцеговини, те амбасадора држава чланица ЕУ и земаља придружених шенгенском простору у Босни и Херцеговини.

Почевши од сутра, 12. октобра 2025. године, 29 земаља чланица Шенгенског простора почеће постепено увођење новог, технолошки напредног система управљања границама.

policija hrvatska

Регион

Ухапшен Хрват који је кријумчарио мигранте

Нови систем уласка и изласка учиниће граничне провјере модернијим и ефикаснијим, а путовање преко граница лакшим и бржим.

Увођење новог система трајаће шест мјесеци, чиме ће националним властима, путницима и превозницима бити омогућен период прилагођавања новим дигиталним процедурама на границама.

Државе чланице су спремне за промјене, а очекује се да ће имплементација протећи глатко.

Ипак, у случају прекомјерног чекања, државе чланице имају флексибилност да дјелимично или у потпуности обуставе примјену ЕЕС система, како би се смањила могућност поремећаја.

Трн-обнова надвожњака-11102025

Друштво

Почели радови на обнови дионице пута Клашнице - Бањалука

Од 10. априла 2026. године, када се заврши фаза постепене имплементације, поступак печаћења пасоша, који одузима много времена, више неће бити потребан на границама Шенгенског простора.

Очекује се све шира употреба самопослужних система на граничним прелазима за провјеру идентитета, чиме ће се замијенити ручне контроле које одузимају вријеме и смањити дужина редова. На тај начин, гранично особље ће се моћи посветити сложенијим задацима.

У средишту ЕЕС система налази се нова метода провјере идентитета на граници путем технологије и биометријских података. Приликом првог преласка границе у периоду од три године, сваком путнику ће бити затражено да скенира четири отиска прста и да се сними фотографија његовог/њеног лица. Босна и Херцеговина издаје биометријске пасоше од 2009. године – што је био један од услова за добијање безвизног режима за путовања у Шенгенски простор.

Башта коров врт

Савјети

Посадите ово цвијеће у октобру и на прољеће ћете имати башту из снова

Прикупљање биометријских података путем ЕЕС система за тачну провјеру идентитета, смањиће преваре с идентитетом и помоћи у спречавању да криминалци и особе са лажним идентитетом прелазе границе – што је у интересу грађана Босне и Херцеговине, као и грађана Шенгенског простора.

Подаци прикупљени путем ЕЕС система чуват ће се у складу са највишим стандардима. Општа директива о заштити података (ГДПР) у ЕУ-у наводи да "ограничење сврхе" представља захтјев према којем лични подаци морају бити прикупљени за посебне, изричите и законите сврхе те се не смију обрађивати на начин који није у складу с тим сврхама.

Путници ће на границама бити обавијештени како ће се њихови подаци похрањивати, а ове информације су доступне и онлајн.

GORAN-SELAK-140925

Република Српска

Министар правде најавио апликацију за пријаву корупције у јавним предузећима

Додијељивање безвизног режима Босни и Херцеговини за путовање у земље Шенгенског подручја представљало је прекретницу на путу ове земље ка Европској унији.

Увођење ЕЕС система од 12. октобра 2025. и увођење Европског система за информације о путовањима и њихову одобрењу, предвиђено за задњи квартал 2026, неће представљати поновно увођење обавеза сличних визама за грађане Босне и Херцеговине.

Заправо ће повећана сигурност коју нуде системи ЕЕС и ЕТИАС, и земљама Шенгена и онима које то нису, доприњети очувању услова потребних за добро функционисање безвизног режима.

Полицијска и правосудна тијела Босне и Херцеговине остварила су значајан напредак у интензивирању сарадње са агенцијама Европол, Еуројуст и Фронтекс.

беба

Регион

Познато стање једногодишње бебе која је пала са четвртог спрата

Ова сарадња ће временом јачати како Босна и Херцеговина буде напредовала на путу ка ЕУ и у коначној фази – када испуни потребне услове – постати чланица ЕУ.

Укупно гледано, очекује се да ће увођење ЕЕС система бити од користи грађанима БиХ који путују у земље Шенгена те да ће унаприједити сигурност широм нашег континента.

Увођење нових, технолошки напредних система на границама није нешто што је јединствено за шенгенски простор, већ се дешава широм свијета.

Маја Маријана

Сцена

Маја Маријана хитно оперисана: ''Умирала је од болова''

Земље Шенгенског подручја радују се даљем доласку путника из Босне и Херцеговине, уз почетак постепеног увођења ЕЕС система од сутра.

Европска унија

Шенген

Гранични прелаз

