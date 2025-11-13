Дјевојчица (13) силована у поправном дому, мајка тврди да институције хоће да заташкају случај

13.11.2025
16:55
Коментари:0
Породица 13-годишње дјевојчице тврди да је њихова кћерка силована у поправном дому у Хрватској у ком је смјештена. Они тврде да је то урадио њен вршњак, такође штићеник дома.
Мајка дјевојчице изнијела је озбиљне оптужбе против институције, тврдећи да су покушали да прикрију силовање, пише Дневник.хр.
Познати идентитети полицајаца ухапшених у БиХ због подвођења дјевојчица
Према ријечима особе блиске породици, мајка је сазнала за наводно силовање тек када је кћерка позвала из болнице, а не од одговорних у кући. Она тврди да институција није ни жељела да јој достави медицинску документацију коју је тражила. Управо због сумње у покушај прикривања читавог случаја, породица је одлучила да контактира медије.
Министарство рада, пензионог система, породице и социјалне политике потврдило је да се полиција бави случајем.
''У току је полицијска истрага како би се утврдиле све чињенице и околности онога што се догодило. Тражимо од медија да узму у обзир да је су обоје малољетници и да је циљ да спријечи даља трауматизација жртве'', саопштило је Министарство, пише Индекс.хр.
Огласио се Дом за дјецу о дјевојчицама које су подводили полицајци
Болница је укратко одговорила да је “малољетни пацијент доведен у прописаној пратњи, прегледан и упућен на даљу његу и надзор” и да су примијењени сви прописи и највиши медицински стандарди.
Поправни дом није желио да коментарише случај, позивајући се на заштиту интереса дјеце.
''У складу са Законом о судовима за малољетнике и Законом о породици, и као социјална институција која штити интересе дјеце која су нам повјерена, нисмо у могућности да одговоримо на ваша питања. Такође, није наш циљ или интерес да на било који начин даље виктимизујемо наше кориснике“, наводи се у њиховом одговору.
Одговори надлежне полицијске управе још увијек чекају.
