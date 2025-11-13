Logo
Хорор: Разбојници упали у кућу док је старији брачни пар спавао

Извор:

Дневник.хр

13.11.2025

13:14

Хорор: Разбојници упали у кућу док је старији брачни пар спавао
Фото: Pixabay

Непознате су особе у сриједу око 2 сата ујутро провалиле у породичну кућу на подручју Општине Јагодњак, гдје су затекле брачни пар у старосној доби од 87 и 86 година, који је спавао.

Разбојници су од престрашених супружника тражили новац, а затим претражили просторије куће у потрази за вриједностима.

Иако с мјеста догађаја нису ништа отуђили, током разбојништва физички су напали 87-годишњег мушкарца, који је притом лакше повријеђен. Љекарска помоћ пружена му је у Клиничком болничком центру Осијек.

Полиција је саопштила да интензивно трага за починиоцима те проводи криминалистичко истраживање како би се утврдиле све околности тог казненог дјела разбојништва, пише Дневник.хр.

