Пооштрени услови за боравак странаца у Црној Гори

Садашњим власницима некретнина, који су на основу ње раније регулисали боравак, биће остављен рок од годину дана да ускладе своје право боравка са новим одредбама закона, пренијела је РТЦГ.

Такође, према једном амандману, страни директори и власници фирми мораће да запошљавају најмање три радника, од којих су два црногорски држављани.

- Другим амандманом се прописује да ће страни држављани - извршни директори и власници више од 51 одсто капитала у привредном друштву - морати да имају најмање три запослена, од којих су два црногорски држављани и који су осигурани на пуно радно вријеме - наводи се у саопштењу Владе.

За усклађивање пословања са новим правилима предвиђен је рок од 180 дана.

Истовремено, интензивиране су међуинституционалне и међудржавне размјене података о уласку и боравку странаца.

Министарства спољних и унутрашњих послова, ресор финансија, Пореска управа и Управа полиције биће задужени да прате неликвидне и неактивне фирме у власништву странаца и спроведу поступке укидања боравка када за то постоје законски услови.

На основу ранијих разговора са турским званичницима, биће извршена додатна провјера података о 13.500 држављана Турске са одобреним привременим и сталним боравком.

Пореска управа достављаће податке Управи полиције како би се спријечиле злоупотребе боравишних дозвола кроз фиктивно пословање.

Истиче се да су те мјере дио ширег пакета закључака Вијећа за националну безбједност, усвојеног 4. новембра, са фокусом на контролу боравка странаца, јачање фискалне дисциплине и спречавање злоупотреба кроз оснивање неактивних компанија.

У Црној Гори тренутно послује 31.814 предузећа у власништву странаца, са укупним приходом од готово 199 милиона евра у 2024. години, показују подаци Пореске управе.

Вијеће је такође задужило Министарство спољних послова да измијени визни режим - боравак држављана земаља које нису усклађене са политиком ЕУ биће смањен са 90 на 30 дана.

Основ за привремени боравак по основу оснивања фирме биће замијењен условом запошљавања на пуно радно вријеме у регистрованом предузећу.

Министар људских и мањинских права Црне Горе Фатмир Ђека рекао је прошле седмице да је визни режим за Турску привремена мјера.

Истакао је да су антитурски протести претходних седмица представљали опасну ситуацију и да је важно што је све завршено без инцидената.

Ђека је нагласио да је Турска стратешки партнер Црне Горе, као и Италија, Њемачка и друге европске земље.