Logo
Large banner

Одгођено суђење Крунославу Фехиру за злочине над Србима у Осијеку

Извор:

СРНА

12.11.2025

20:51

Коментари:

0
Одгођено суђење Крунославу Фехиру за злочине над Србима у Осијеку

Суђење држављанину Хрватске Крунославу Фехиру (50), који је оптужен за ратне злочине над Србима током 1991. године у Осијеку, одгођено је данас у Суду за ратне злочине у Београду, а наставак је заказан за 19. новембар.

Суђење је одгођено да би се тужилац Гордана Јекић упознала са документацијом коју је Фехиров бранилац Бојан Станојловић добио од хрватског Министарства правосуђа и предао је српском суду, преносе београдски медији.

Станојловић је суду предао рјешење о истрази против Бранимира Главаша и Крунослава Фехира из 2006. године, изјаву главног тужиоца Хрватске о одустајању гоњења Фехира из 2009. године и рјешење Жупанијског суда у Загребу о обустави истраге.

Savo Štrbac

Регион

Штрбац: Исход суђења Фехиру зависи од списа из Хрватске

Он је рекао да су то докази да је у Хрватској већ вођен и правоснажно обустављен поступак против Фехира за исто дјело.

''Има места за одбијање оптужбе српског тужилаштва за ратне злочине и мој предлог је да суд донесе одбијајућу пресуду Фехиру, јер му је већ суђено'', навео је Станојловић.

Тужилац Гордана Јекић рекла је да је од хапшења Фехира 15. јула ове године више пута преко међународне правне помоћи тражила од Хрватске да јој се достави сва документација за Фехира и да није стигла, а да је у међувремену подигнута оптужница.

''Стигло је нешто 29. октобра и види се да је у том документу чињенични опис преписан из наше оптужнице. У Хрватској је против Фехира одбијена оптужба да је починио ратни злочин против цивилног становништва, а то овде њему није ни стављено на терет'', појаснила је Јекићева.

Sudan

Свијет

Узнемирујуће: Објављени страшни снимци немилосрдног убијања

Она је навела да је жељела да се упозна са новим документима које је доставио бранилац, додајући да је неозбиљно да се изјашњава прије него што то прочита.

Пуномоћник оштећених је био против обуставе, јер ово, као је рекао, није пресуђена ствар, као и да одлуке хрватских органа не обавезују српско правосуђе.

На данашњем суђењу у процесу у којем је оптужен за организовање и подстицање на извршење геноцида и ратних злочина, Фехир је требало да изнесе одбрану и да буде саслушан оштећени Богдан Вучковић.

Тужилаштво за ратне злочине у Београду подигло је почетком августа оптужницу против Фехира који је ухапшен приликом уласка у Србију као таксиста, пошто се бавио таксирањем као пензионисани полицајац.

Фехир је у рату као малољетник био припадник Бранимирове осјечке бојне, формације која је била директно потчињена Бранимиру Главашу, једном од оснивача ХДЗ-а.

Ратне заставе на улицама Завидовића

БиХ

Уз ратне заставе славе протјеривање и убиства Срба

Он је у Хрватској био крунски свједок на суђењу Главашу за ратне злочине и као заштићени свједок причао о страхотама којима су били изложени Срби.

Главаш је, заједно са групом припадника "зенги" оптужен за ратне злочине над српским цивилима 1991. и 1992. године, односно за убиство седам српских цивила на обали Драве и убиство Срба Чедомира Вучковића и Ђорђа Петровића у гаражи Секретаријата за одбрану, на чијем челу је био Главаш, што је познато као случај "Гаража".

Чедомира Вучковића је, према судски утврђеним чињеницама, један од припадника Бранимирове осјечке бојне натјерао да попије сумпорну киселину из акумулатора.

Када је Вучковић, трпећи болове, успио да провали врата гараже, Крунослав Фехир, који је у том тренутку обезбјеђивао улаз у гаражу, пуцао је у њега и нанио му повреде.

Фехиров бранилац Бојан Станојловић рекао је раније да се његовом брањенику на терет не ставља убиство Вучковића.

Фехир, који је послије рата постао полицајац, о овом злочину детаљно је говорио за сплитски "Ферал трибјун".

Подијели:

Тагови:

ratni zločini

Хрватска

Осијек

odgođeno suđenje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Којић: Селективни рад на предметима ратних злочина

БиХ

Којић: Селективни рад на предметима ратних злочина

2 год

0
Дан несталих Српска не заборавља: ''Док сам жив тражићу свог сина''

Друштво

Дан несталих Српска не заборавља: ''Док сам жив тражићу свог сина''

2 мј

0
Свједочанство Аљонке Џелетовић о трагичној судбини брата Миленка

Друштво

Свједочанство Аљонке Џелетовић о трагичној судбини брата Миленка

2 мј

0
Постављене столице у срцу Бањалуке: Служен помен за погинуле и нестале борце ВРС и цивиле

Друштво

Постављене столице у срцу Бањалуке: Служен помен за погинуле и нестале борце ВРС и цивиле

1 мј

0

Више из рубрике

Цијене квадрата у Будви и до седам хиљада евра

Регион

Цијене квадрата у Будви и до седам хиљада евра

4 ч

0
Масовна туча у центру Загреба

Регион

Масовна туча у центру Загреба

4 ч

0
Осуђен Радоје Звицер

Регион

Осуђен Радоје Звицер

9 ч

0
Полиција поново није нашла споменик Павлу Ђуришићу у Ђурђевим ступовима

Регион

Полиција поново није нашла споменик Павлу Ђуришићу у Ђурђевим ступовима

9 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

02

"Вјештачку интелигенцију морамо научити да возимо": Колико послова угрожава?

22

28

Шта је раковички клан са којим се повезује Небојша Стојковић Стојке

22

22

Крдо крава умало прегазило дијете на паркингу

22

19

Минић: Јавни дуг Српске скоро дупло нижи од европског стандарда

22

19

Шта ћемо када вјештачка интелигенција постане способнија?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner