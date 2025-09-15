Постављене столице у срцу Бањалуке: Служен помен за погинуле и нестале борце ВРС и цивиле

Извор:
Прошло је тачно 30 година од како је Ружица Пејић изгубила супруга у Возући на Озрену. Заробљен је и мучки убијен. Годинама је трагала за његовим посмртним остацима, подизала синове. Била је то каже, тешка борба и губитак са којим се никад није помирила.
''Муџахедини су их поклали, одсијецали главе и онда смо ми трагали и 2006.године. смо их нашли, идентификовали лобању, сахранили. Нажалост његових 11 сродника, браће рођака, је нестало за 1 дан. И никада нису пронађени? Само троје више нико, ми смо лобању идентификовали само'', казала је Ружица Пејић.
Петнаести септембар, Дан погинулих и несталих у Одбрамбено-отаџбинском рату дубоко је урезан у душе и памћење породица које су остале без својих најмилијих, дан када се преплићу туга и понос. Нада да ће породице пронаћи посмртне остатке несталих како године пролазе све је мања. Институт за нестале особе БиХ није дао одговарајуће резултате и зато је потребно да се што прије оснује Институт за нестала лица Републике Српске, сматра Исидора Граорац, предсједник Републичке организације породица погинулих и несталих лица. Крајње је вријеме и да злочинци бити кажњени.
''Надали смо се да ће евентуалним процесуирањем ратних злочина доћи до неких повољнијих информација, али ево како смо прошли са Сакибом Махмуљином и нисмо имали никакве информације што је јако трагично. Зато смо добили да је Саким М. осуђен на 8 година и да он одшета из БиХ и вјероватно се никада неће наћи иза решетака а о осталоме да не говорим, да ће данас за то некога ухапсити, процесуирати, осудити... То је сипање магле у очи српским жртвама'', казала је Исидора Граорац.
Српска трага за 1.616 својих синова и кћери, од тога су њих 981 цивилне жртве. Међу њима је и 10-оро дјеце. Велики број посмртних остатака налази се у спомен-костурницама и на то би инстутуције Српске требало да обрате пажњу. Највећи проблем је што је овако хумано питање исполитизовано, каже Виктор Нуждић из Републичког центра за истраживање рата.
''Због политизације дошло је до опструкција на нивоу БиХ и данас имамо такве резултате какве имамо. Оно што је посебно потребно истаћи је то да се једноставно највећи број посмтрних остатака налази на територији Федерације, јер смо свједоци гдје су биле постављене ратне линије, самим тим мора се наћи неко компромисно рјешење како би се ријешила судбина несталих, они нашли смирај, да породице имају достојанствено мјесто гдје ће запалити свијеће, одржати помен најмилијим'', рекао је Виктор Нуждић.
Свака бијела столица у срцу Бањалуке, симболизује један угашени живот. Зна се именом и презименом ко су били ти људи, гдје су и када нестали. Зато се потрага за несталима никада неће прекинути, нити ће ико икада бити заборављен, јер не губи се човјек тек тако, поручују из организација породица погинулих и несталих.
