Цијене квадрата у Будви и до седам хиљада евра

Цијене квадрата стана у Будви крећу се од 1.500 до 7.000 евра и у порасту су за око 10 одсто у односу на исти период прошле године.
Када је тренутни ниво интересовања у питању, опречна су мишљења мада преовладава став да је купаца све мање. Увођење виза за држављане Турске негативно се одразило и на промет некретнина на Црногорском приморју. Највећи број упита агенције имају од потенцијалних купаца из земаља региона, као и гастарбајтера, пише Приморски портал.
Како је за тај портал казао саговорник из једне агенције са сједиштем у Будви, у посљедњих неколико мјесеци на тржиште је највише утицало доношење новог Закона о легализацији који је онемогућио продају некретнина без грађевинске, али и употребне дозволе.
“Доста некретнине у Будви има ове терете, те је број доступних некретнина са “чистим” папирима не тако велики. У тренутној ситуацији власници имају право да цијене своје станове и куће мало више од реалних тржишних вриједности. Имајући све ово у виду, просјечна цијена стана у Будви креће се од 2,7 до 3,2 хиљаде еура за шири центар Будве и урбано градско језгро, а од пет до шест хиљада за строги центар Будве”, истакао је он.
Извор Приморског портала из друге агенције наводи да цијена квадрата достиже и седам хиљада еура. На вриједност станова највише утичу локација и квадратура некретнине, као и то да ли се стан налази у новоградњи или староградњи.
“Најбоља продаја станова биљежи се у Будви и Бечићима, а највише се траже једнособни станови до 50 квадрата, као и гарсоњере. Цијене квадрата крећу се од три до четири хиљаде евра, али је проблем је што је таквих некретнина мало на тржишту. Цијене су порасле, што не значи да се некретнине продају по назначеним цијенама. Другим ријечима, то су цијене понуде, а не продајне. Интересовање је лоше”, казао је представник агенције.
Са друге стране, у вези са интересовањем, како нам је саопштено из друге агенције, у овом периоду године потражња је на задовољавајућем нивоу.
“Домаћи купци махом траже веће једнособне, или мање двособне станове. Такви станови се брзо продају, па их зато и нема много на тржишту. Са друге стране, странци или наши људи који су дуго живјели на западу Европе, или у Сједињеним Америчким Државама више траже комфорније станове ван градског језгра, са лијепим погледом и са више приватности”, навео је наш саговорник, указујући да интересовање превасходно долази из градова у централном дијелу Црне Горе, Београда и Босне и Херцеговине.
“Услијед укидања безвизног режима између Црне Горе и Републике Турске, број купаца из те земље је у паду. Током љета било је интересената из Чешке, Пољске, Мађарске и Холандије. Интересовање из Западне Европе тренутно је у паду”, додаје извор Приморског портала.
Странци, али и домаћи купци се, како нам је саопштено, све више интересују за куће у залеђу Будве. Траже се претежно породичне куће, са плацевима површине од 500 до 600 квадрата. Цијене таквих некретнина крећу се од више стотина хиљада до неколико милиона евра.
У понуди су и куће са апартманима, али, према ријечима наших извора, за њих влада слабије интересовање. Када је ријеч о кућама у градском језгру, број таквих објеката који је оглашен за продају је јако мали, преноси Банкар.
